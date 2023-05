Ángel de Brito reveló un detalle crucial sobre el delicado estado de salud de Jorge Rial

Ángel de Brito - Rial no se cuida -captura LAM.jpg

"A mí me dicen que no se cuida nada, que no es buen paciente. Si bien se había hecho estudios en noviembre y le habían dado bien, una persona con riesgo coronario como él, debe cuidarse siempre porque esto puede ocurrir en cualquier momento", reveló De Brito.

Asimismo, reflexionó: "La verdad es que Jorge no se cuida con las comidas, fuma habanos, no hace ejercicio... es lógico también en personas como él, que durante 61 años tuvieron una vida con determinados hábitos y los tiene que cambiar de golpe, le cuesta".

Por último, y tras hablar con More Rial, Ángel explicó que si bien lo peor pasó, el periodista tendrá que permanecer internado algún tiempo en Bogotá, a pesar de haber circulado la versión de un posible reegreso al país en un avión sanitario.

El dolor de More Rial desde Colombia en medio de la internación de su padre: "Pensé que se moría"

Ya instalada en Colombia, donde viajó de urgencia para estar junto a su padre, Jorge Rial, en medio de su internación tras haber sufrido in infarto de miocardio, More habló en vivo Ángel de Brito, en LAM (América TV), y dio detalles de la salud del conductor.

"Estábamos almorzando juntas con Rocío y él nos mandó un mensaje a las dos donde nos contó que estaba atravesando un infarto", confesó sobre cómo se enteraron del hecho.

"Él se despertó y ya le dolía el pecho y se fue directo a la clínica", detalló y sobre su viaje aseguró que "vinimos a Colombia porque nos dijeron que se había complicado el caso. A él le iban a hacer un cateterismo, algo que ya le habían hecho algunas veces, pero cuando empezó a empeorar la situación y no sabían lo que podía pasar nos llamaron", confesó.

"Decir que fue dramático es poco, nosotras a la única persona que tenemos es a mi papá. Cuando llegamos a la clínica ya lo habían extubado, se estaba despertando y por señas me preguntó por mi hijo", detalló.

"Cuando volvimos a la tarde ya hablaba, estaba mejor, y no sabíamos lo que iba a pasar. Yo no quería subirme al avión porque tenía miedo. Pensamos que se moría...Nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que el se sentía mejor y que iba a salir adelante", dijo conmocionada.