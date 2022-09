Romina Pereiro reveló el dolor que vivió tras la separación de Jorge Rial: "Te sentís frustrado"

"Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego", señaló Romina en una nota con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”, agregó.

"Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa lógica de duelo que hay que transitarla. Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas", indicó.

Por último, Romina Pereiro dijo: "También en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo".

Romina Pereiro

Romina Pereiro confesó si está en pareja tras divorciarse de Jorge Rial

Llegó el fin del amor entre Jorge Rial y Romina Pereiro, quienes se habían casado en 2019, y en junio de este año se divorciaron legalmente, información que confirmó Ángel de Brito en LAM.

A través de una consulta de sus seguidores de Instagram, la nutricionista respondió con sinceridad a un usuario que quiso saber si tiene novio y si le gustaría que le pasara su teléfono, con la intención de tener una cita.

"¿Tenés novio? ¿Querés uno? ¿Querés mi teléfono?", le preguntaron a la ex pareja del periodista. A lo que Romina contestó con un emoji de risa: "No. No, gracias. No, tampoco".

Cabe recordar que en marzo de este año, Jorge Rial confirmó públicamente que se separó de Romina Pereiro: "Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", dijo el ex Intrusos al dar la noticia.