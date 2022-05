Romina Pereiro y el fuerte cruce que tuvo con su ex marido, Gustavo Olmedo, por sus hijas

“Está pasando un hermoso momento porque le pidió al ex marido que busque a las hijas y le dijo que no podía. Un amor”, contó Pía Shaw en LAM.

“El padre de las chicas es un amor. Ella le dice ‘tengo que hacer reposo, no me siento bien, ¿podés buscar a las nenas?’. Y su respuesta es ‘no, no puedo, no estoy en Capital y como ellas ya tuvieron, no pasa nada’”, contó acerca de la respuesta que le habría dado el ex marido de la ex modelo. “Ahora las dos nenas están con ella”, indicó la panelista.

“Sobrevivió a Rial, pero el covid se lo pega siempre”, ironizó Ángel de Brito sobre su reciente relación con el periodista Jorge Rial.

Romina Pereiro dio positivo en COVID y está aislada

En medio de la cuarta ola de COVID, la nutricionista Romina Pereiro dio positivo en coronavirus, según confirmó Pía Shaw en LAM (América Tv).

"Tercera vez que le da Covid y está con mucho malestar", precisó la panelista.

A los pocos minutos, Pereiro le envió un mensaje a Andrea Taboada, donde contó que está atravesando el contagio.

"Estoy con COVID por tercera vez. Tres dosis y tercera vez que me da coronavirus", expresó la nutricionista en dicha grabación.

Pereiro mencionó que está con varios síntomas. "Estoy media rota. Me duele todo el cuerpo. Es una cepa fuerte", detalló.

Por último, la ex pareja de Jorge Rial indicó que tendrá que tomarse unos días de reposo hasta estar recuperada. "Voy a estar bien. Tranqui", cerró.