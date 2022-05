Romina Pereiro reveló cómo está su relación con Jorge Rial tras la separación: "No hicimos..."

Romina Pereiro.jpg Romina Pereiro habló abiertamente sobre su separación del Jorge Rial.

Si bien aseguró entender y respetar el trabajo de todos, Romina Pereiro dejó en claro que "Hay cosas que no puedo manejar, que no me gustan, que no me siento cómoda. Tampoco soy de salir a contestar, entonces a veces decían cosas que no están buenas y me hizo un toque mal". Y agregó firme "Entiendo el trabajo de Jorge y todo lo que genera. Yo estuve casada con él, no soy de es mundo pero acompañé. Entonces entiendo. Ahora, ¿i me gusta? No, ni a palos me gusta".

Además, la morocha también reveló cómo la afectó esta situación a nivel salud: "Era una cuestión energética, yo me levantaba y me sentía con sueño, pesada, cargada". Y cuando el tema explotó y su celular empezó a sonar sin parar "eso fue lo que me desbordó un poco". Y en cuanto a su internación, aseguró "No fue como dijeron tampoco, que entré como loca gritando a una guardia. No me sentí bien, estaba sola en mi casa y me llevaron para observación [donde] estuve tranquila".

Cuál es la relación actual de Jorge Rial con Romina Pereiro

Así, sobre el trascendido que aseguró en su momento que había entrado a los gritos a la guardia médica en medio de un ataque de nervios, Romina Pereiro confió "Yo entré riéndome porque me pareció exagerado que me llevaran, pero [me dijeron] como es de noche y estás sola en tu casa te llevamos y tenemos unas horas... Y de paso me hice todos los estudios post Covid que no me había hecho. Y después salí y estuvo todo bien".

Claro que fue el periodista de espectáculos del programa, Guido Záffora, quien quiso saber si ella y Jorge Rial iniciaron ya los trámites de divorcio. Y si bien la respuesta fue negativa, Pereiro evitó dar mayores detalles. "Prefiero no contar nada que no tenga que ver específicamente conmigo, ni con la familia, ni dar detalles", se excusó.

Si bien reconoció que no han iniciado los trámites de divorcio, Romina Pereiro contó que tiene una buena relación con Jorge Rial.

Pero sí dejó en claro que actualmente entre el periodista y ella "Hay buena relación". Asimismo, consultada si hay posibilidades de reconciliación, Romina Pereiro se atajó con un "No quiero decir nada".

Y como para cerrar el tema, la especialista en nutrición afirmó "La verdad es que sí, estamos separados, hay buena relación conmigo y con las nenas. Y me encanta que sea así. Pero después, no lo hablo con nadie".