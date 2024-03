Romina Uhrig dio detalles del estado de salud de Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

Y sumó: “Es su forma, no juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser, que no lo estoy justificando, a mí misma me dan ganas de entrar a la casa y meterle un bife, porque si no entraste a jugar bajá un cambio, entraste a decirle cosas a los chicos positivas”.

Más adelante, la exdiputada reveló: "Justo anoche salí, fui a cenar, entonces no estaba mirando Gran Hermano, no sabía lo que pasó. Y me llegó un mensaje de Alfa, en el que decía que estaba internado porque estaba con una arritmia mal, estaba con la presión alta, así que está internado. Y está mal. Y le dije ‘Alfa, pero no aprendiste nada’. Justamente”.

Romina, por otra parte, habló de la personalidad que tiene su amigo que, en algunas situaciones, puede llegar a ser molesta. “Es muy cerrado, lo que él dice es así, lamentablemente, es su forma y no es una postura. Nunca va a aceptar la opinión del otro”, aseguró.

El mensaje alarmante que publicó Alfa antes de su internación luego de abandonar Gran Hermano

Alfa ingresó el lunes a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, se encontró con un clima hostil y, a las pocas horas, decidió abandonar la casa más famosa de país.

La presencia de Ariel Ansaldo, su archienemigo, lo desestabilizó. Eso se sumó a la guerra latente con Catalina Gorostidi, con quien había tenido un duro enfrentamiento afuera del juego.

La situación fue tan tensa que, a horas de haber dejado Gran Hermano, Alfa fue internado de urgencia en una clínica privada en Zona Norte. El ex participante del reality de Telefe fue atendido por una arritmia y quedó en observación.

Antes de realizarse dichos chequeos, el hombre de Tigre protagonizó un entredicho en Twitter con Diego Poggi, conductor del streaming del programa.

"Gonca", opinó el comentarista del juego. "Gonca, ¿a quién Poggi?", fue la reacción de Alfa, aún indignado por haber tenido que dejar la casa.