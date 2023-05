Romina Uhrig dio detalles de su reconciliación con Walter Festa y le respondió a Ángel de Brito: "No quiero ir a LAM porque..."

"Con Walter volvimos, hace más de dos semanas, estamos apostando de vuelta por la pareja y lo hacemos por la familia", comenzó diciendo Romina al ser consultada por su reconciliación con el el exintendente de Moreno.

Luego, con respecto a De Brito, dijo tajante: "Si quiere ir a la Justicia, que haga lo que tenga que hacer, la verdad no voy a decir más nada. Yo nunca hablé de ellos pero él y Yanina hablaron muy mal de mí. Que hagan lo que tengan que hacer".

Molesta con Ángel y Yanina, añadió: "Dijeron muchas mentiras que me molestaron. Dijeron que cobraba un sueldo de 300 mil pesos, que saqué a unos abuelitos de unas tierras, de que seguía cobrando, dijeron de todo, un poquito de todo. La verdad es todo mentira".

Sobre si estaría ir dispuesta al exitoso ciclo de América TV, indicó: "Yo estuve por ir a LAM dos veces pero Telefe me lo canceló, y después cuando estuve por ir yo me sentía muy mal. Y la verdad que con todo lo que pasó no me sentiría cómoda. Salí hablar y lo dije, porque para mí cuando hay mentiras e injusticias lo primero que hago es salir y aclarar. Y no quiero ir a un programa donde me hagan sentir mal".

Embed

Romina Uhrig: "Estoy estudiando teatro, me gustaría actuar o conducir"

Por otro lado, Romina Uhrig contó cómo es su nueva vida tras su paso por Gran Hermano: "Mis días vienen siendo movidos, con mucho trabajo gracias a Dios, que es lo que yo más quería. Estoy disfrutando mucho de la gente y de todo lo lindo que me está pasando".

En cuanto al plano profesional, contó: "Ya arranqué con actuación, estoy estudiando teatro. Es lo que siempre me gustó, conducción o actuar. Es lo que más me gustó de chiquita así que hoy le estoy metiendo a eso. Ahora estoy en Editando tele por Net Tv y me divierto mucho con los chicos, la pasamos muy bien".

Por último, sobre su relación con el canal de las pelotas, aclaró: "Yo estoy muy bien con Telefe. El día que salí me enteré que dijeron muchas mentiras y de mi parte lo más que bien con Telefe".