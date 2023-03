Romina Uhrig quebrada en llanto ante la posibilidad de que no le entreguen a Caramelo: "¿Por qué...?"

Fue la periodista Marisa Brel quien subió a sus historias de Instagram el mal momento que está pasando Romina, quien al borde del llanto se encontraba en los pasillos del canal "esperando a que me entreguen a Caramelo".

image.png

“No sé por qué no me lo entregaron, puse todo lo que me pidieron por la pileta. Ya está. Tiene todo vidrio. Lo voy a cuidar, lo amamos, estuve un tiempo en la casa con él”, se defendió la mamá de Mía, Felicitas y Nina.

“Yo me llevaría los dos perritos. Porque decían que se los lleve Marcos, ¿Por qué yo no? ¿Y por qué decían Marcos? Si yo estuve todo el tiempo con ellos, me levantaba con ellos, desde que llegaron ellos empecé a levantarme temprano, de darles de comer”, cerró, súper angustiada.

El video del emotivo reencuentro entre Caramelo y Mora, las mascotas de Gran Hermano 2022

Caramelo y Mora se han convertido en dos de los grandes protagonistas de Gran Hermano 2022, sobre todo luego de que el primero haya abandonado el reality tras la salida de Romina Uhrig, y se haya separado de su hermana, lo que le provocó una profunda tristeza.

Pero la espera terminó y ahora que finalizó el reality, ambos cachorros se reencontraron, y con un dulce video al ritmo de "Juntos a la par", las imágenes del increíble momento quedaron inmortalizadas en las redes sociales.

El paso de los cachorritos por el ciclo fue trascendental para los participantes, y cada uno seguirá su camino con sus nuevos "padres".

Caramelo formará parte de la familia de Romina, y Mora viajará a Salta para ser una "Ginocchio", incluso desde las redes la familia de Marcos ha mostrado como la esperan con los brazos abiertos.

Más allá de que muchos se muestren en contra de la separación de los perros, varios veterinarios han coincidido en que para ellos es completamente habitual y no sentirán el desarraigo.