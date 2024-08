Rosina Beltrán de Gran Hermano mostró el doloroso video del tatuaje en el labio: "Seguí mi corazonada"

“Hoy hace un año exacto que me hice este tatuaje. Aún no sé cómo me dio. Seguí mi corazonada del momento, jaja”, describió Rosina Beltrán en una historia que subió a Instagram.

La morocha compartió el momento en que se encontraba en la sesión del tattoo y hasta incluso se le escapa un insulto sobre el final por cómo le dolía y respiraba profundo para soportar las agujas.

“Un año exacto que lo tengo, ustedes ya lo conocen. Me acuerdo que lo tuve que repasar, porque a la semana se me había borrado y me quedó. Esperemos que me dure, por muchos años más”, dijo luego Rosina mostrando cómo quedó su tatuaje en la boca.

La uruguaya quedó eliminada de la casa de Gran Hermano 2023 en mayo de este año con casi el 60 por ciento de los votos del público en una apasionante definición con Catalina Gorostidi.

Una vez fuera del reality, Rosina siguió adelante con su carrera de modelaje y se muestra muy activa desde las redes sociales en constante comunicación con sus seguidores.

Irascible reacción de Rosina Beltrán cuando le preguntaron por su relación con Lucía Maidana

Rosina Beltrán y Lucía Maidana generaron una fuerte amistad dentro de la casa de Gran Hermano 2023 y que continuó una vez finalizada esa experiencia televisiva.

Cuando salió del reality, Luchi confesó su amor por la uruguaya más allá de la amistad que las unía lo que generó un gran revuelo entre los fans del programa.

En este sentido, Rosina siempre se mantuvo con cautela y siguió adelante con su vida y manteniendo una gran relación de amistad con Lucía.

En declaraciones en Se Picó, el espacio de streaming que conduce de Gastón Trezeguet, Rosina se mostró un tanto fastidiosa al ser consultada por su vínculo con Luchi.

"Gastón, preguntale a Rosina ¿por qué en la casa de GH esperaba tanto a Luchi y ahora finge demencia, no le da bola y la ghostea?", fue la pregunta de un seguidor del programa que leyó el ex GH.

Y ahí Rosina Beltrán contestó firme: "La verdad, no tienen ni idea de la interna, así que no voy a responder. Lo lamento".

"Ah, ¿pero entonces pasó algo? ¿Qué interna?", indagó Gastón Trezeguet. Y la uruguaya aclaró: "No saben nada de mi vínculo con Luchi, no tienen ni idea".

"Claro, además Luchi está con cincuenta mil minas. ¿No la vieron?", acotó Gastón. Y Rosina agregó: "Está bien. Está soltera. Está disfrutando".

"¿Estás celosa vos?", le consultó el conductor. Y ahí la ex GH se sacó y respondió tajante: "¿Cómo voy a estar celosa? ¡Ni en pedo, chicos! No sé por qué me siguen vinculando con Luchi, de verdad. Es mi amiga pero basta. Ya me cansó el tema, ya está".