Rosina causó sorpresa al revelar a qué participante de Gran Hermano pensaba fulminar antes de irse

Noe Antonelli le contó a Rosina que Furia estaba celosa de ella por su vínculo con Mauro D'Alessio. "Una noche ustedes se quedaron hasta la madrugada. Y, al día siguiente, ella se lo reclamó a Mauro", señaló la periodista. "Le dijo eso? ¡No lo puedo creer!", exclamó la ex GH.

La uruguaya reveló que jamás imaginó que su relación con Mauro provocó esa reacción en Furia. "Yo estoy siempre en mi mundo. Y yo con Mauro era con quien menos relación tenía", sostuvo.

Finalmente, Rosina reveló que, si seguía en la casa, tenía pensada una estrategia para apuntar contra Mauro. "Es más, pensaba en hacerle la fulminante", cerró.

Tras la salida de Rosina de Gran Hermano, Zoe corrió al confesionario y sorprendió con un insólito pedido

Anoche, la definición de la placa de nominados de Gran Hermano quedó en un mano a mano entre Catalina Gorostidi y Rosina Beltrán. En el cierre de la gala, Santiago del Moro anunció que la uruguaya debía dejar la casa tras recibir el 59,2% de los votos.

De inmediato, la uruguaya saludó a sus compañeros, agarró su valija y se dirigió a la puerta. Zoe Bogach se mostró consternada por la decisión del público.

“Zoe, te amo. Quiero verte en la final… No te quiero ver mal, que me pone mal a mi también”, le dijo Rosina a su amiga, que no paraba de llorar por la salida de la morocha.

A los pocos minutos de la salida de la uruguaya, Zoe fue directo al confesionario. ¿El motivo? Rosina se llevó sus zapatos. Ella se los prestó para la gala, sin imaginar que iba a ser la elegida para dejar el juego, según contó Santiago del Moro.

Tras conocerse la preocupación de la joven por recuperar sus zapatos, las redes estallaron de mensajes al respecto. "Todos sorprendidos porque se va Rosina y Zoe llorando porque se llevó sus zapatos", "Zoe lloraba cuando se iba Rosina, todos la consolaban, ¿y era por los zapatos que se llevaba la otra?", "Zoe quiere ir al confesionario para que Rosina le devuelve los tacos", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.