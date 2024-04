Rosina de Gran Hermano se reencontró con su gatita Mágica y enterneció la redes: el video

Cabe destacar, que mientras estaba en juego la participante llegó a ser sancionada por no resistirse a preguntarle a su mamá cómo se encontraba su gata durante él congelados.

Así las cosas, Rosina hizo una publicación en sus historias de Instagram con Mágica en brazos y expresó: “Acá tengo a la bebita que me está esperando. Llegué a casa y estaba acostada en la cama. ¡Cómo se nota que me extrañaste!".

“Todo este tiempo no se separa ni un minuto de mí. Es lo mejor está bebé ¿Vamos a dormir juntas hoy? Te amo, Mágica”, comentó mientras la llenaba de besos.

El fuerte cruce y pase de facturas de Rosina de Gran Hermano y Laura Ubfal

Rosina Beltrán y Laura Ubfal aclararon los tantos al aire en República Z luego de que la uruguaya recordara algunos comentarios de la periodista que no le gustaron cuando opinó de sus días en la casa de Gran Hermano, Telefe.

"No me quiero empapar de cosas negativas. Si Isabel dijo que yo tenía un retraso, me lo entero acá. Sí escuché a Laura que me trató de autista y ...", lanzó la personal trainer.

De inmediato, Laura Ubfal salió al cruce e intentó aclarar su pensamiento: "No te traté, lo hablé con tu mamá, el tema es que no entendíamos tu personalidad".

A lo que Rosina, quien a fines de marzo quedó eliminada del popular reality, enfrentó las críticas que recibió tras su paso por el reality: "No sé, que tenía problemas mentales, todo eso que me pareció un horror".

"Realmente no me influyó. Y más cosas que se dijeron dentro y fuera de la casa. Pero estoy segura de quién soy. Quizás sí otras cosas me pueden afectar más pero justo eso no porque yo estoy tranquila con quien soy", finalizó con firmeza la joven uruguaya.