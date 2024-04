Rosina reveló cuál es su vínculo con Lucía tras su salida de Gran Hermano

Por otro lado, se refirió al momento de su reencuentro con la salteña ya que generó mucha polémica en las redes debido a que los fanáticos la notaron algo incomoda.

“Se dice cada cosa que asombra. Cero incómoda, yo sé cómo es Luchi, es un amor, me abrazó, la abracé, fue un momento hermoso”, reconoció desmintiendo los comentarios de internet.

Finalmente, explicó como esta hoy el vinculo de ambas y reveló la charla sincera que mantuvieron. "Charlamos un rato, tampoco hemos tenido mucho rato para hablar, pero bueno. Queremos cuidar como mucho nuestra amistad. Lo que siente cada uno por la otra, lo sabemos ella y yo, y me quedo con eso".

Tras dejar Gran Hermano, Rosina tomó una drástica decisión que impacta en su relación con Lucía

Rosina Beltrán y Lucía Maidana construyeron un vínculo muy especial en la casa de Gran Hermano. Al salir, la chica de Salta reconoció haberse sentido atraída por su compañera.

"Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho", manifestó en A la Barbarossa.

A los pocos días, después de su salida del juego, Rosina estuvo en el programa de Georgina Barbarossa. "¿Vos te confundiste con Lucía?”, quiso saber la conductora y la uruguaya respondió sin vueltas: "Sí, puede ser. Había como una especie de atracción".

De todos modos, la morocha aclaró que esperaba poder tener una charla íntima con Lucía. "Todavía no hablamos", aclaró, ante la presión en el ciclo matutino sobre su relación con la salteña.

Al parecer, Rosina y Lucía están recuperando el tiempo que estuvieron alejadas. De hecho, la uruguaya irá a vivir con su amiga, que se mudó a un departamento con dos cuartos y le propuso convivir.