Roxy Vázquez reveló la mala experiencia que tuvo al trabajar con Luciano Castro: "Me maltrató"

“Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”, confesó la periodista y luego de dio detalles del mal momento que pasó con él.

“Me dijo 'Ay no, pregúntame de mi trabajo como actor, no me preguntes esas pavadas de chimentos'. Yo le dije 'bueno pero a la gente le importa con quien estás saliendo, yo tengo que preguntar todo'. 'Bueno pero ese tipo de periodismo que vos haces a mi no me gusta'”, recordó Roxy.

Dieron de alta a Roxy Vázquez tras ser internada otra vez por dengue: "Fue un..."

El fin de semana, Roxy Vázquez fue internada a menos de un mes de recibir el alta por dengue y, tras la preocupación, contó que regresó a su casa para continuar con la recuperación.

"Chau. Gracias por todo. A seguir la recuperación en casa. Felices Pascuas", escribió la conductora de Tempraneros (TN) el domingo 31 de marzo.

A su vez, en diálogo con TN Show, detalló sobre su salud: "Fue un cuadro viral severo que avanzó por las bajas defensas que dejó la enfermedad. Tengo que ir recuperándome de a poco, comer bien, descansar, tomar mucho líquido".

"En dos días me hago un chequeo de recuento de plaquetas nuevamente. Todavía siento el cuerpo débil y cansado, me dijeron que es normal, que es el proceso posdengue", indicó Roxy Vázquez.