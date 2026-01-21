Rumores y guiños virtuales: con qué famoso estaría saliendo Juanita Tinelli

En una de sus últimas publicaciones en las redes donde Juanita posaba con ropa interior color negro, el joven comentó con picardía: "Temazo".

Esto derivó en que varios usuarios reaccionaran a su comentario dando a entender que podría haber algo más entre los dos: "Juegue", "Ya estás poniendo cualquier pavada", "Ídolo", fueron algunos de los comentarios que recibió en el posteo al instante. En tanto, su papá Marcelo Tinelli comentó orgulloso ante las fotos subidas por su hija: "Qué bomba mi pebe hermosa".

Por el momento, ni Juanita Tinelli ni el joven influencer dieron algún dato más de si existe un vínculo sentimental entre los dos o simplemente se trata de una conexión virtual.

Juanita Tinelli viene de separarse de Bautista Cuiña, vínculo que duró apenas cuatro meses, después de aquella presentación oficial en redes en el mes de septiembre tras conocerse por amigos en común en un boliche.

tomas mazza

El reencuentro y foto juntas de Juanita y Cande Tinelli tras la fuerte interna familiar

Juanita Tinelli se volvió a ver con Candelaria y el resto de sus hermanos después del explosivo posteo en Instagram que ventiló la fuerte interna en la familia del conductor Marcelo Tinelli.

A dos meses de aquella publicación que causó conmoción en el famoso clan y un enorme revuelo mediático, se dio el reencuentro de Juanita y Cande Tinelli.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles compartió la foto de una cena con sus hermanos mayores, Candelaria, Micaela y Francisco, y la imagen subida por Juanita Tinelli a sus historias selló la paz definitiva entre todos.

“El amor que siento por estas personas no existe”, expresó la joven en la selfie junto a sus hermanos sentados todos juntos comiendo en la misma mesa a la cual agregó el emoji de un corazón.

Cabe recordar que Cande y Mica pasaron año nuevo en Punta del Este mientras que Marcelo se quedó en Buenos Aires después de la venta de su histórica y lujosa mansión en José Ignacio, valuada en varios millones de dólares.