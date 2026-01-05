Así fue el reencuentro de Juanita y Cande Tinelli tras la fuerte interna que dividió a la familia: la foto
Juanita Tinelli se volvió a ver con Candelaria y el resto de sus hermanos después del explosivo posteo en Instagram que ventiló la fuerte interna en la familia del conductor Marcelo Tinelli.
5 ene 2026, 09:45
A comienzos de noviembre Juanita Tinelli rompió el silencio desde su cuenta en Instagram con un durísimo posteo apuntando directamente contra su padre Marcelo Tinelli y sus manejos a nivel personal por los que se sentía perjudicada ventilando la fuerte interna en la famosa familia.
Incluso días después el conductor le pidió perdón a su familia y con el correr de los días todos los integrantes volvieron a encontrarse tras la polémica. El fin de de semana se dio el reencuentro de Juanita y Cande Tinelli a dos meses de aquella explosiva pelea que dividió al clan tras la publicación de la joven.
La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles compartió la foto de una cena con sus hermanos mayores, Cande, Mica y Francisco, y la imagen subida por Juanita a sus historias marcó en público la paz definitiva con la ex de Coti Sorokin tras un fuerte distanciamiento tras aquella explosiva publicación.
“El amor que siento por estas personas no existe”, expresó Juanita Tinelli en la selfie junto a sus hermanos sentados todos juntos comiendo en la misma mesa a la cual agregó el emoji de un corazón.
Cabe recordar que no es la primera vez que Juanita se muestra con sus hermanos tras el duro posteo y también con su papá Marcelo Tinelli, con quien el fin de semana pasado se mostró disfrutando de la pileta en la casa de Nordelta que el conductor le alquiló a la modelo Pampita para descansar durante el verano.
Tras la turbulencia, otra vez los hermanos vuelven a mostrarse todos juntos y unidos dejando atrás la polémica que invadió a la familia a fin de 2025.
La angustia de Cande y Mica por el primer verano sin la histórica casa de Punta del Este y lejos de Marcelo Tinelli
Mica y Cande Tinelli pasaron Año Nuevo en Punta del Este sin su padre Marcelo Tinelli y se refirieron a la venta de la histórica mansión de José Ignacio, Guanahani, donde pasaron en familia tantos años y fue vendida hace unos meses en una suma millonaria.
“El 24 lo pasamos muy tranquilo, con papá y Cande”, respondió Mica sobre cómo celebraron la Navidad y, ante la consulta sobre si si padre viajaría en los próximos días a Punta del Este, aclaró en una nota que pasaron al aire en La Mañana con Moria (El Trece): “No viene, se queda en Buenos Aires, se lo va a extrañar".
Además se sinceró sobre la reciente venta de la propiedad donde pasaron tantos veranos en familia: "Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensa que Juana tiene 22. Ahora voy a la casa de un conocido. Amo Uruguay y Punta del Este, así que a donde sea pero no voy a dejar de venir".
Por su parte, Cande Tinelli confirmó que Marcelo Tinelli no viajará a Uruguay en los primeros días de la temporada de verano y se mostró también un tanto triste por la venta de la chacra familiar donde se grabó el reality Los Tinelli.
“26 años", marcó la influencer sobre los años que pasaron en el Guanahani. A lo que el cronista le marcó: "Esa casa tan linda...". Y Cande comentó con absoluta sinceridad: "No, ni me digas, una depresión tremenda. Amamos Uruguay así que vamos a seguir viniendo".