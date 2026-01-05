Así fue el reencuentro de Juanita y Cande Tinelli tras la fuerte interna que dividió a la familia: la foto

Cabe recordar que no es la primera vez que Juanita se muestra con sus hermanos tras el duro posteo y también con su papá Marcelo Tinelli, con quien el fin de semana pasado se mostró disfrutando de la pileta en la casa de Nordelta que el conductor le alquiló a la modelo Pampita para descansar durante el verano.

Tras la turbulencia, otra vez los hermanos vuelven a mostrarse todos juntos y unidos dejando atrás la polémica que invadió a la familia a fin de 2025.

juanita tinelli con sus hermanos cande mica y francisco

La angustia de Cande y Mica por el primer verano sin la histórica casa de Punta del Este y lejos de Marcelo Tinelli

Mica y Cande Tinelli pasaron Año Nuevo en Punta del Este sin su padre Marcelo Tinelli y se refirieron a la venta de la histórica mansión de José Ignacio, Guanahani, donde pasaron en familia tantos años y fue vendida hace unos meses en una suma millonaria.

“El 24 lo pasamos muy tranquilo, con papá y Cande”, respondió Mica sobre cómo celebraron la Navidad y, ante la consulta sobre si si padre viajaría en los próximos días a Punta del Este, aclaró en una nota que pasaron al aire en La Mañana con Moria (El Trece): “No viene, se queda en Buenos Aires, se lo va a extrañar".

Además se sinceró sobre la reciente venta de la propiedad donde pasaron tantos veranos en familia: "Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensa que Juana tiene 22. Ahora voy a la casa de un conocido. Amo Uruguay y Punta del Este, así que a donde sea pero no voy a dejar de venir".

Por su parte, Cande Tinelli confirmó que Marcelo Tinelli no viajará a Uruguay en los primeros días de la temporada de verano y se mostró también un tanto triste por la venta de la chacra familiar donde se grabó el reality Los Tinelli.

“26 años", marcó la influencer sobre los años que pasaron en el Guanahani. A lo que el cronista le marcó: "Esa casa tan linda...". Y Cande comentó con absoluta sinceridad: "No, ni me digas, una depresión tremenda. Amamos Uruguay así que vamos a seguir viniendo".