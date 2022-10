Rusherking cautivó a la China Suárez con su arte en la cocina

Embed

La actriz se mostró enamorada por el talento de Rusherking en la cocina y grabó el momento exacto en que elaboraba la comida, cuchillo en mano sobre la mesada, en un video que subió a sus historias de Instagram.

La China terminó su video con una postal de los dos abrazados y demostrando el gran amor que se tienen.

Edith Hermida contundente con la actitud de la China Suárez y Rusherking

Hace unos días, Beto Casella reveló la picante actitud de la China Suárez y Rusherking en un restaurante, donde había concurrido junto a sus compañeros de programa Bendita, El Nueve.

En este sentido, Edith Hermida habló en Socios del espectáculo, El Trece, sobre este tema y remarcó la mala onda de la pareja al encontrárselos de casualidad en el restó.

La panelista reveló qué pasó cuando se cruzaron con la actriz y el joven cantante se acercaron a saludarlos re buena onda y ellos, en cambio, tenían "caras de velorio".

"Yo voy siempre a ese bodegón. Para mí, estábamos un poco fríos para ir a saludarlos, pero Lola Cordero dijo 'vamos ahora'. Fuimos y vi a Silvia, la manager de Rusherking, y me di cuenta de que el horno no estaba para bollos", precisó Edith Hermida.

Y remarcó sobre la actitud que tomó la pareja: "La China tenía una cara que se la pisaba... Estaban como metiéndose las sillas. Nos cortaron el rostro mal. Le dije a Silvia '¿no hay onda?' y me dice que no. Nos fuimos y me lo llevé a Horacito. No dijeron ni 'hola'".

"Rusherking me cae re bien, es divino, súper humilde pero tenían unas caras de velorio...", finalizó la panelista.