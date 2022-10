La China Suárez posó ultra sensual con una microbikini negra ¡Y derritió las redes!

China Suárez bikini por 3.jpg

Y si bien todavía faltan varias semanas, la China Suárez hizo punta desde la virtualidad y no le fue nada mal. Porque tras publicar en Tik Tok su video de apenas 3 segundos, donde se mostró pícara al ritmo de la canción urbana "Callejero fino", en la que se escucha "Grrrrr lo arruino", fue cuestión de minutos para cosechar miles de likes y los mejores comentarios.

Desde "hermosísima", pasando por "te amo", "diosa", hasta "tres hijos y qué cuerpazo", fueron apenas algunos de los mensajes que recibió la actriz que actualmente vive un gran momento junto a sus hijos y su actual amor, el trapero Rusherking, tras comenzar el 2022 golpeada por las esquirlas del Wandagate del que fue una de las protagonistas, provocando la actual crisis y ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Evidentemente, para la China, lo pasado pisado.

Embed

Beto Casella reveló la picante actitud de la China Suárez y Rusherking en un restaurante

Tras la visita de la China Suárez a La Peña de morfi (Telefe) este fin de semana donde charló de todo un poco con su ex catequista, el conductor del ciclo Jey Mammon, este martes el programa Bendita le dedicó un informe a la ex Teen Angels muy a su estilo donde se preguntaron si la actriz es una come hombres.

Fue allí cuando Beto Casella, el conductor del ciclo del Nueve, pidió la palabra para contar precisamente la poca onda que la China Suárez y su actual pareja, Rusherking, tuvieron hace unos días cuando sus compañeros se los encontraron en un restaurante y deliberadamente ignoraron el saludo de los periodistas.

Beto Casella China Suárez Rusherking.jpg

“El grupo de este programa coincidió en un bodegón con ella, que estaba acompañada por su pareja. Pero, cuando la fueron a saludar y a presentarle a Horacio Pagani... nunca les había pasado, era como si no los estuvieran viendo... Fue la indiferencia y el desprecio absoluto” comenzó relatando con su Beto Casella.

Y luego agregó contundente: “Se me dirá que no tiene obligación de saludar, que fue lo que pasó. Capaz están confundidos de programa o de género, porque el que ve este programa sabe que nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de la China Suárez. Acá se arman clips televisivos, que alguien le explique que en realidad no nos importa. Nunca le pasó a Horacio, tiene trayectoria... Porque, de última, podría haber dicho ‘mirá estoy cenando’, pero hizo como si fueran invisibles, quizás es algo de los tiempos que corren”.

Embed

Qué dijeron las compañeras de Beto Casella sobre el tenso encuentro con la China Suárez y Rusherking

De esta manera, luego de que Beto Casella dejara expuestos a la actriz y el cantante por semejante desaire, dado que el saludo no se le niega a nadie, dos de sus compañeras de Bendita hicieron saber cómo se sintieron ante el literal corte de rostro de la China Suárez y Rusherking.

BEto Casella Bendita con China Suárez de fondo - captura.jpg

Así, por un lado Alejandra Maglietti aseguró “Fue incómodo, sobre todo por Horacito porque lo convencimos con las chicas de ir y terminó de la peor manera”.

Mientras que Lola Cordero detalló atónita: “El chico del bar nos dijo que estaba ella con Rusherking, y yo sugerí que lo lleváramos a Horacio para que Rusher le explique qué es la música urbana. Nos pareció divertido. Pero no nos dijeron ni hola, una cortada de rostro tremenda”.