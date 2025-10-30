Rusherking confesó qué siente cuando ve a la China Suárez y Mauro Icardi enamorados

Fue allí que, sin medias tintas, Rusherking fue claro y conciso: “No, no digo qué bien que salí de ahí. No reniego de mi pasado. Cada relación que tuve fue una experiencia y un amor. En ese momento la pasé increíble”.

Al tiempo que concluyó contundente: “Estoy feliz si ella está feliz. Si cada (ex) pareja mía está feliz, si encuentra el amor, yo estoy feliz. Yo estoy okey en mi vida. Espero que ellas esperen y quieran lo mismo para mí”, tratando de ponerle un punto final al tema China Suárez.

Pero Lussich no pudo con su picardía y le hizo una última pregunta sobre el final de su relación con la China. Concretamente quiso saber qué pasó con el auto que le había regalado a la actriz poco antes de la ruptura, y bromeó con la posibilidad de sortearlo. "Ya ni me acuerdo cómo se resolvió esa situación, pero es algo del pasado y tampoco voy a estar contando acá toda mi vida ", reaccionó tajante Rusherking aunque sin perder los buenos modales y la simpatía.

Rusherking y China Suárez - uno no elige de quién se enamora - captura Intrusos

Cuál fue la verdadera historia detrás de la separación de Rusherking y la China Suárez

Después de más de un año de relación, Rusherking y la China Suárez pusieron punto final a su historia de amor allá por abril de 2023. Aunque durante meses se mostraron enamorados en redes sociales y compartieron viajes y proyectos —como una canción juntos—, la relación comenzó a resquebrajarse por diferencias profundas en la forma de ver la vida.

Según revelaciones de periodistas y fuentes cercanas, la separación se dio principalmente porque ambos tenían prioridades distintas respecto al futuro. La diferencia de edad —él de 22 años y ella de 31 en ese momento— y el hecho de que la actriz ya es madre mientras que el cantante no, terminaron marcando un contraste difícil de sostener.

La decisión final habría sido de Rusherking, quien expresó que “no quería seguir en pareja” y se mostró cansado del desgaste emocional que arrastraban desde hacía meses. Pese al dolor, la ruptura se dio en buenos términos. Ella, dolida, confesó sentirse triste por “tener que soltar a la persona con la que quería envejecer”, mientras que él destacó que “ninguno lastimó al otro y que se querían mucho en su tiempo juntos”.

China Suarez Rusherking

Sin embargo, detrás de esa despedida amable se escondía una crisis que venía gestándose de manera silenciosa. Hubo rumores de distanciamiento y discusiones recurrentes sobre temas centrales de convivencia, especialmente relacionados con los celos y el control, algo que —según su entorno— le pesó mucho al músico.

Un episodio clave ocurrió el 24 de marzo de 2023, durante un ensayo para el recital de Rusherking en el Movistar Arena. La China se habría molestado por algunos problemas técnicos y, en medio de la tensión, le recriminó al cantante supuestos mensajes con otras chicas en Instagram. Aquella fuerte discusión habría sido el punto de quiebre definitivo.

Semanas después, el 10 de abril de 2023, ambos confirmaron públicamente la separación. Intentaron desmentir rumores de reconciliación, y terminaron reconociendo que la ruptura era definitiva.

Sin escándalos ni terceros en discordia, la historia entre Rusherking y la China Suárez se apagó lentamente, marcada por diferencias irreconciliables, un desgaste emocional progresivo y el fin de una etapa que ambos, a su modo, reconocieron como intensa pero inevitable.