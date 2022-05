La romántica noche de China Suárez y Rusherking: todos los detalles

captura socios del espectáculo china suárez rusherking.jpg ¿Qué pasa entre Rusherking y la China Suárez?

"De vuelta cenaron juntos", aclaró la periodista luego de recordar que la semana pasada fueron vistos juntos comiendo hamburguesas veganas. Y continuó detallando que ya con la panza llena dijeron presente en Tequila, donde hubo un evento con varias figuras del ambiente, como Pampita entre otras.

Pero lo cierto es que allí evitaron por todos los medios mostrarse juntos frente a las cámaras, dado que recién se estarían conociendo. Por otro lado, según se pudo saber, Rusherking invitaría a la China Suárez a su show el próximo 4 de junio a su primer Luna Park.

Cabe recordar que fue la misma Iavícoli quien hace unos días irrumpió contando este nuevo romance, al hablar de encuentros furtivos, de algo reciente que se está sembrando... que puede prosperar o no.

Fuerte rumor de la China Suárez y Rodrigo De Paul: ¿Engañó a Tini Stoessel?

Después de que se confirmara el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, los rumores de una posible crisis entre la pareja y un engaño por parte del futbolista empezaron a surgir. Y en esta historia, la China Suárez quedó involucrada nuevamente, ya que según informaron en Socios del Espectáculo, el jugador se habría encontrado con la actriz en un boliche en Madrid.

Luli Fernández contó: "Me dicen que China Suárez y De Paul se vieron ahora que ella viajó a Madrid. Quería saber si tenías info de eso. Si podés, confirmámelo vos que estás allá y atrás de todo", le escribió. "Sí. Pero no voy a contar nada de ello", fue la respuesta del español. Lussich, por su parte, comentó que en caso de que De Paul y Tini no sean novios, como él cree, "formalmente también puede haber deslices más permitidos, y ahí entra la China Suárez”, agregó.

"La pregunta es: ¿Rodrigo de Paul retrasó la llegada de su ex (Camila Homs) a Madrid para poder estar tranquilo y poder encontrarse con la China? Hay un blanqueo de romance con Tini Stoessel hasta ahí. Porque ellos no blanquearon un noviazgo. Un fotógrafo los encontró en Ibiza dándose murra. Eso es otra cosa", agregó.

"Para mí este muchacho sigue pistoleando fuerte, y como la China Suárez fue a Madrid por los Premios Platino, y fue al estadio del equipo de De Paul a patear esos penales", cerró.