Sabrina Cortez, angustiada, vivió un incómodo momento con Alan Simone en la gala de Gran Hermano

A lo que la ex participante del reality admitió: "No fueron sólo dos mensajes bol...". Y Santiago insistió en que charlen para poder darse una nueva oportunidad.

"No importa, borran y cuenta nueva, dejate de jod... Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante. Si hay amor, todo se habla. Con respeto siempre y se sigue", remarcó.

"Quiero decir que no fueron solo esas dos cosas, simplemente eso", repitió Sabrina visiblemente movilizada por el tema. Y luego Del Moro le dio su palabra a Alan Simone quien se limitó a decir: "No, nada. Son mis cosas son mis cosas, Santi, y las arreglo con ella. Gracias".

El conductor le dijo al joven: "Igual, salieron en reality y todos vimos esa historia. Y bueno, hoy los tengo acá los dos. A mí me encantaba esa pareja. Vi lo que lucharon por esa pareja también y lo que dejaron. Pero, por sobre todas las cosas, Alan, si estuviste mal, en privado, se le pide perdón".

"Sí, obvio. Yo la quiero y vamos a tratar de hablar", finalizó Alan.

El tremendo descargo de Sabrina Cortez tras separarse de Alan Simone: "Que se haga cargo"

Tras conocerse que le puso punto final a su noviazgo con Alan Simone de Gran Hermano (a pocos días de haber blanqueado que estaban juntos) Sabrina Cortez subió un fuerte posteo en las redes.

“Hoy dijo Alan que sabe que no podría volver con él o sería muy difícil y es porque sabe bien todo lo que hizo y que no se va a exponer porque no es necesaria la opinión de ustedes en este aspecto”, comenzó diciendo Sabrina en una publicación que subió a Instagram stories.

“Es preferible la salud mental porque nada me cambia lo que quieran pensar de mí y de él y eso, créanme, le cag… la vida si se muestra”, agregó, dando a entender que tendría material que comprometería al joven.

“Así que debería agradecer que todavía hay buena gente que no busca seguidores y me siguen enviando los chats por privado porque ahora activó su cuenta, pero que no tire la pelota, que se haga cargo y responsable, como adulto que es, y deje de decir que sólo fue una respuesta a un chat porque es sabido que no y que hay muchas faltas de respeto ahí”, sumó tajante.

Y cerró, con todo: “Quiero decir que él sabía que eso estaba mal porque ya le estaba dando su segunda oportunidad. Somos adultos”.