Sabrina Garciarena confesó la "tortura" que vive desde hace unos años

"Además, tuve padres muy cariñosos, entonces les doy lo mejor posible aunque sé que cuando sean adolescentes me van a reprochar mil cosas", sumó.

Pero, cuando le preguntaron si quería volver a ser madre fue contundente: "Te soy sincera: no creo que me anime pero me encantaría uno más. A veces lo hablo con Germán y él una vez me dijo que estaba loca pero el otro día cambió de opinión y me respondió. ´Bueno, pensémoslo´. No me dice un no rotundo y así estamos bien".

“Si me tengo que autodefinir, no soy una mamá práctica. Hago todo con amor pero llevo tres embarazos con tres bebés que no duermen nunca hasta que tienen 3 o 4 años", indicó y reveló el peor problema de la maternidad: "En ese sentido, vivo una tortura pero por otro lado no concibo otra manera de maternar. Es lo que ellos me demuestran que necesitan. No trato de acoplarlos a mi mundo sino yo adaptarme a lo que percibo que ellos necesitan. No sé si está bien pero sí te digo que vivo muy cansada y eso repercute en la paciencia".

"Germán trabaja mucho y se pasa mucho tiempo afuera de casa, entonces esa parte lo hace más llevadero. El puede dormir y yo lo intento pero bueno, son etapas. Esta mañana, por ejemplo, que dejé a los tres en el jardín, fuimos a desayunar juntos con Ger y tenemos nuestros momentos. Los sábados salimos juntos y siento que somos más novios que marido y mujer. Me divierte que sea así y no estar todo el día pegados", indicó sobre la dinámica familiar.

Sabrina Garciarena

Sabrina Garciarena habló de su romance oculto con Gonzalo Heredia

Sabrina Garciarena reveló que estuvo en pareja con Gonzalo Heredia y lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo.

La actriz contó que estuvo cuatro años de novia con el actor, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto por su relación con Brenda Gandini.

Sabrina admitió que “algunos galanes fueron novios míos. Gonzalo Heredia fue mi novio, pero estuvimos cuatro años juntos”.

“Fue antes de Felicitas, éramos compañeros de teatro”, indicó la actriz en diálogo con Catalina Dlugi en La once diez.

Garciarena además reconoció sobre la relación con Heredia que “nunca lo conté porque soy amiga de Brenda. Lo quiero a él, pero lo sabe todo el mundo igual”.

“Con Pepe Monje también estuvimos un tiempito”, recordó la actriz.