Sabrina Rojas llegó tarde a su programa por un insólito imprevisto en la casa de Luciano Castro

Finalmente, tras uno minutos llegó al canal y así como entró exclamó: "Me voy a poner linda, vuelvo y les explico". Sin embargo, Tartu pidió su relato inmediatamente y ella accedió. “Tienen que aprender esto, porque se ahorran las 50 lucas que me acaban de cobrar", advirtió.

"Cuando viene el cerrajero, me dice que la llave original se la pase por debajo de la puerta, y cuando miramos no pasaba por debajo de la puerta. La envuelvo en una toalla y la tiro por el balcón y queda arriba de un arbusto", contó.

Para dar contexto, además Sabrina aclaró una dinámica familiar que tienen con Luciano Castro por lo cual ella se encontraba en el departamento de él.

"Lo peor es que Luciano no está ni enterado. Y lo voy a solucionar yo, porque ya le perdí una llave del departamento, y hoy justamente fui a hacer la copia por eso y ahí se armó el lío. Al ser un departamento de paso, no está equipado de herramientas. Y empezaron a pasar las horas, llegaba tarde, y acá estoy", finalizó.

Embed

Sabrina Rojas reveló la verdadera relación que mantiene con su novio anterior a Luciano Castro

Recientemente en Socios del espectáculo (El Trece) hablaron del presente sentimental de Sabrina Rojas, a ocho meses de su separación del Tucu López, deslizando que la actriz y modelo habría retomado un antiguo amor, anterior a su relación con Luciano Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza.

Había sido Paula Varela quien había contado que habían visto a Rojas muy cerca de su expareja Juan Pablo Inigizian, con quien estuvo varios años de novia. En tanto, desde el programa la fueron a buscar para hablar del tema, y lejos de confirmarlo, negó de plano cualquier tipo de especulación.

“Me lo crucé en un cumpleaños. Hacía mucho tiempo que no lo veía y charlamos mucho, pero nada”, explicó Sabrina, siempre amable y con una enorme sonrisa. Al tiempo que agregó: “Con Juampi habíamos perdido contacto. Creo que lo vi hace dos años, que fui a comer a un lugar donde él trabaja, pero fue un ‘hola y chau’”.

Y tratando de no exponer a quien fue su pareja hace tanto tiempo, teniendo presente que no es del medio, Sabrina explicó: “Me da pudor hablar de él porque es una persona de muy bajo perfil. Entonces, una cosa es que puedan hablar del rumor nuestro. Otra cosa es hablar de su vida. Él no elige esto”.

Sabrina Rojas y Juan Pablo Inigizian - captura Socios del espectáculo.jpg

Además, con su habitual picardía Sabrina hizo un contundente pedido al ciclo del Trece: “Y voy a decir algo, ¡paren de mandarme al frente! Son espanta chongos… Al chongo le da pánico la foto. No porque tengan algo que esconder, sino porque hay gente que no quiere ser parte”.

“Salimos siete años con Juan. Es un tipo divino, un amor de persona. Y cuando terminamos, terminamos raro. Yo resolví mal. Cosas que pasan en la vida. Pero ya sanamos”, concluyó por último Sabrina Rojas descartando una posible segunda vuelta.