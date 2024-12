Sabrina Rojas se cansó y fue durísima con las "maniobras" de Luciano Castro y Griselda Siciliani

"Es mucho más lo que callo que lo que digo", advirtió Sabrina. Y agregó sobre cómo conoce al actor y sus actitudes: "Cuando él se manda cagadas se pone muy pollera, tiene como una gran habilidad para amar a varias al mismo tiempo y mientras ama poder tirotear a otra".

Embed

"Tal vez para él es un don pero a quienes la rodea no. Conozco toda la manera de memoria. Así que todo el amor es la misma historia de siempre", comentó.

Y vaticinó cómo terminará la relación entre su ex y Sicialiani: "Yo sé el final, va a ser distinto. Conozco cómo funciona y todo. Estamos bien, compartiendo un poco menos porque cuando está pollerudo compartimos un poco menos pero bien".

Sobre el final, al ser consultado la manera en que lo saluda su ex, Sabrina Rojas cerró picante: "Hay cosas que mejor... el gordo".

sabrina rojas 2.jpg

Luciano Castro confesó qué piensa en verdad sobre el conflicto entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani

Después de varias semanas en las que Sabrina Rojas expuso de manera rotunda a Griselda Siciliani, revelando que cuando ella esta casada con Luciano Castro y mientras estaba embarazada de uno de sus hijos, la actriz perseguía al ex Jugate Conmigo con mensajes y fotos subidas de tono, dando a entender que fueron amantes, el actor se pronunció por primera vez públicamente sobre el tema.

Abordado en la calle por Intrusos, América Tv, junto a otros cronistas colegas, Castro tuvo la delicadeza de parar a hablar. Y a pesar de la evidente incomodidad del tema, se mantuvo sereno en todo momento y con buena cintura para evitar responder las consultas periodísticas.

Así, al hacerle saber que en este último tiempo se habló mucho de él, Luciano se atajó de entrada asegurando "yo no hablo de nada".

Al tiempo que sobre las declaraciones de Siciliani que en su momento dijo que le preguntasen a él, una vez más repitió "yo no hablo, no opino". Y dejó en claro: "Todo lo que tengo que hablar, lo hablo en privado como lo hice siempre. No es una postura".

Eso sí, admitió que no le gustó nada el enfrentamiento entre Griselda y Sabrina, así como también hizo saber que respalda a su novia "a través del amor" que tiene hacia ella. Y también negó haber hablado del tema con la madre de sus hijos.