Se supo la peor traición de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Sabrina Rojas cuando estaba embarazada

Si bien en su momento no dio más detalles al respecto, este domingo Yanina Latorre estuvo en living de Susana Giménez y contó la escandalosa verdad detrás de los mensajes.

“Cuando Sabrina estaba embarazada, Griselda le mandaba a Luciano fotos de sus partes. Y le decía 'extraño a tu p...'", reveló sin filtro la angelita.

A su vez, aclaró: "Ahora Sabrina está tan indignada, no porque quiera volver con él. Ella ya soltó, pero no soltó los mensajes y las cosas que él le mandaba”.

Aniquilante mensaje de Flor Vigna a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro: "Que no se..."

En medio del escándalo entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani por Luciano Castro, quien apareció en escena fue Flor Vigna, la ex novia del actor.

Vigna terminó su relación con el galán en febrero tras dos años y medio juntos y al tiempo él blanqueó su romance con la ex de Adrián Suar.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, la cantante dio su opinión sobre el cruce de declaraciones entre Rojas y Siciliani por Castro.

"Ya no pertenezco más a ese capítulo, muchas cosas para estar en mi vida y trabajando, estoy en otra", se sinceró Flor Vigna.

Embed

Y sobre el indisimulable enojo de Rojas con Siciliani, opinó: "Es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte que te son infiel y mandan mensajes es feo".

En cuanto a sus experiencias personales, Flor reconoció: "Yo la pasé muy mal con la infidelidad en mi vida pero después te enseña un montón y salís adelante".

En el final, Flor le dejó un categórico consejo a Griselda Siciliani: "Tendría que dejar de meterse en parejas, si no le gusta que no lo haga. Simplemente que no se meta en las parejas de otros".