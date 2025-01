Sabrina Rojas se confesó en Pasó en América y reveló si volvió con el Tucu López

Así, mientras que el locutor aseguró que no fue a verlo a él, Rojas habló de "buena onda" pero negó que haya posibilidades de una nueva oportunidad como novios. "Estamos muy bien así, nos gustó vernos así. Además no sé bien su presente sentimental tampoco", deslizó seria.

"Soltero y preguntando por Fátima Florez", confió entonces el notero de Intrusos, lo que generó la espontánea reacción de Rojas con un pícaro consejo para la imitadora: "¡Miralo al Tucu! Bueno, el Tucu... Yo te digo Fátima, entrale al Tucu. No te lo vas a olvidar".

Claro que tras ello, pudo vérselo a Pedro Alfonso contando pícaro que durante los festejos de Año Nuevo, Sabrina se la pasó respondiendo mensajes entre "las 12 y las 12.20", luego de brindar junto a Viviana Saccone debajo de la mesa.

Así las cosas, a la vuelta del informe Sabrina reconoció que el Tucu efectivamente le mandó mensaje durante los primeros minutos de Año Nuevo para saludarla, si bien aclaró que estaba en Tucumán en ese momento. "Chicos, ustedes me espantan los chongos porque me involucran con uno y los que están revolteando me dejan de escribir porque creen que estoy con... o con Benedetto o con el Tucu", concluyó tajante haciendo saber que está totalmente soltera.

Sabrina Rojas y Tucu Lopez - captura PAsó en América.jpg

Sabrina Rojas habló de su encuentro con el exjugador de Boca Darío Benedetto: "Le pedí un..."

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Sabrina Rojas contó la verdad tras la información que dio Majo Martino en Mañanísima a mediados de noviembre pasado, en la que aseguraba que había estado a los besos con el exfutbolista de Boca Junior Darío “Pipa” Benedetto en un restaurante en Palermo.

La actriz y conductora de Pasó en América le confirmó a este portal el encuentro con el jugador, pero negó de manera contundente haber estado chapando con él.

"No pasó eso que se dijo. Salí anoche y saludé y hablé con mucha gente. Pero no es cierto eso", le aseguró Sabrina a PrimiciasYa. Y luego aclaró: "Sí hablé con él, pero le pedí un saludo para mi hijo. Nada más que eso".

Sabrina Rojas

En Mañanísima (El Trece) Majo Martino había contado sobre Sabrina Rojas y el exfutbolista de Boca Junior Darío “Pipa” Benedetto: “Fue una salidita de jueves. Él fue con 10 amigos a un restaurante de Palermo. Ellos no se conocían, se conocieron ayer. Ella lo ve y lo ficha porque estaba en una mesa aledaña”, arrancó diciendo la panelista.

Y agregó: “Empiezan a hablar. Chamuyo va, chamuyo viene, y de repente ¡chape! ¡Y de una manera! Fue adelante de todos. No les importó nada. Ella está muy relajada. A los besos limpios. Ella es una bomba total”.

“A él le dicen Pipa, está jugando en México, pero fue el 9 de Boca. Él es Darío Benedetto y ella es Sabrina Rojas”, señaló Martino, poniéndole fin al enigma.

Por último, dijo: “Estuvieron chapando adelante de todos. Me encanta que no le importe nada. Él tiene 34 años. Ella es un poco más grande. Lo vio y le encantó. Lo mismo le pasó él con ella, flasheó. Se fueron juntos”.