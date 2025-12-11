El dardo sin filtro de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro que desató carcajadas en pleno vivo

Embed

"Tenemos a una Araceli González que apareció verborrágica. En algunas cosas tiene mucha razón", comenzó diciendo Sabrina para abrir el tema; a lo que su compañero la siguió: "Claro que sí. La pelea con Suar aparece cuando entra Fabián Mazzei en la vida de Araceli, y un Mazzei que nunca trabajó en Polka".

"Después, cuando se puso de novio con ella, nunca más. Lo freezaron", acotó Rojas y Tartu preguntó si allí hubo tarjeta roja mientras recordó que "otros que dicen: 'No, es mal actor. No puede trabajar en Polka'”.

Y mientras Martín Salwe acotaba que Mazzei es un "actorazo", el conductor continuó: "Hay gente que dice eso. Pero en Polka actuó cada madera… No me jodan a mí". Allí Waldo pidió un ejemplo, pero Tartu aseguró que "Bien puede actuar Mazzei ahí".

Fue allí cuando, tentada, Sabrina Rojas disparó picante "¿Qué decirte?", y mientras todos rieron a pura complicidad mandaron el informe sobre Suar, Araceli y Mazzei.

Cuál fue el minucioso plan de Luciano Castro y Griselda Siciliani para no cruzarse con Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine 2025

Los Martín Fierro de Cine 2025 volvieron a convertirse en una verdadera cita de lujo para la industria audiovisual local. La gala, realizada en la Usina del Arte, reunió a una importante cantidad de personalidades y, como era de esperarse, atrajo a numerosos medios que hicieron una amplia cobertura del evento.

La transmisión oficial por América TV arrancó puntual a las 19 con la tradicional Alfombra Roja. Allí, Sabrina Rojas, Tartu y Guido Záffora fueron los encargados de recibir a los famosos a medida que iban llegando, generando el clásico ida y vuelta previo a la entrega de premios.

Sin embargo, dos figuras muy esperadas eligieron evitar ese primer contacto con la prensa. Griselda Siciliani y Luciano Castro arribaron recién a las 21:10, ya tomados de la mano y con la ceremonia en pleno desarrollo. De esta forma, decidieron no desfilar por la Alfombra Roja y evitar una situación que podría haberlos puesto frente a frente con Rojas, expareja del actor, con quien en los últimos tiempos protagonizó algunos chispazos mediáticos.

La dupla optó por ingresar directamente al salón para no quedar en el centro de una situación incómoda o que pudiera generar comentarios innecesarios. Su paso fue rápido: apenas respondieron alguna pregunta suelta que los cronistas les hicieron mientras avanzaban hacia el interior del predio, conscientes de que estaban llegando con el evento ya empezado.

En todo momento mantuvieron un perfil bajo y prefirieron no dejar declaraciones que pudieran alimentar especulaciones. El objetivo principal, según quedó en evidencia, fue evitar cualquier tipo de cruce en vivo con Sabrina, en un contexto donde la presencia de ambos podría haber dado pie a interpretaciones o lecturas exageradas.

Vale recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas pusieron fin a su relación en 2021, después de más de diez años juntos y con dos hijos en común, un dato que siempre vuelve a escena cuando coinciden en espacios públicos.

PrimiciasYa registró en exclusiva el momento preciso en que Siciliani y Castro hicieron su ingreso al Martín Fierro de Cine 2025, ya con la ceremonia formal en marcha.

