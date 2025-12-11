El dardo sin filtro de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro que desató carcajadas en pleno vivo
En pleno debate por la interna entre Araceli González, Adrián Suar y Fabián Mazzei, la conductora deslizó una ironía filosa que muchos interpretaron como una clara chicana hacia su ex. Aquí, qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro.
Después del incómodo momento vivido en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani llegaron tarde para evitar cruzarse con Sabrina Rojas, quedó más que claro que la relación de la conductora de Pasó en América (América TV) con el padre de sus hijos es más que tensa.
Y un reciente comentario de Sabrina en el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli no hace más que confirmarlo. Ocurre que la actriz y conductora deslizó un picantísimo comentario acompañado por un contundente gesto que muchos interpretaron como un metamensaje dirigido a su expareja.
Lo cierto es que en el comienzo de la emisión de este miércoles de Pasó en América, Tartu y Sabrina comenzaron a analizar la interna de larga data, y que parece no tener solución a la vista, entre Araceli González y su ex Adrián Suar, a la que se sumó Fabián Mazzei en defensa de su actual esposa.
Así, en pleno debate, cuando comentaban que Mazzei no volvió a ser contratado por Polka tras comenzar su romance con Araceli, Tartu lanzó irónico que “en Polka actuó más de un actor de madera”, momento en el que a Sabrina Rojas le salió un filoso comentario desde lo más profundo de sus entrañas que no hizo más que desatar tremendas carcajadas en el set televisivo al ser entendido como una indirecta referida al papá de sus hijos que trabajó durante muchos años en la productora de Adrián Suar.
"Tenemos a una Araceli González que apareció verborrágica. En algunas cosas tiene mucha razón", comenzó diciendo Sabrina para abrir el tema; a lo que su compañero la siguió: "Claro que sí. La pelea con Suar aparece cuando entra Fabián Mazzei en la vida de Araceli, y un Mazzei que nunca trabajó en Polka".
"Después, cuando se puso de novio con ella, nunca más. Lo freezaron", acotó Rojas y Tartu preguntó si allí hubo tarjeta roja mientras recordó que "otros que dicen: 'No, es mal actor. No puede trabajar en Polka'”.
Y mientras Martín Salwe acotaba que Mazzei es un "actorazo", el conductor continuó: "Hay gente que dice eso. Pero en Polka actuó cada madera… No me jodan a mí". Allí Waldo pidió un ejemplo, pero Tartu aseguró que "Bien puede actuar Mazzei ahí".
Fue allí cuando, tentada, Sabrina Rojas disparó picante "¿Qué decirte?", y mientras todos rieron a pura complicidad mandaron el informe sobre Suar, Araceli y Mazzei.
Cuál fue el minucioso plan de Luciano Castro y Griselda Siciliani para no cruzarse con Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine 2025
Los Martín Fierro de Cine 2025 volvieron a convertirse en una verdadera cita de lujo para la industria audiovisual local. La gala, realizada en la Usina del Arte, reunió a una importante cantidad de personalidades y, como era de esperarse, atrajo a numerosos medios que hicieron una amplia cobertura del evento.
La transmisión oficial por América TV arrancó puntual a las 19 con la tradicional Alfombra Roja. Allí, Sabrina Rojas, Tartu y Guido Záffora fueron los encargados de recibir a los famosos a medida que iban llegando, generando el clásico ida y vuelta previo a la entrega de premios.
Sin embargo, dos figuras muy esperadas eligieron evitar ese primer contacto con la prensa. Griselda Siciliani y Luciano Castro arribaron recién a las 21:10, ya tomados de la mano y con la ceremonia en pleno desarrollo. De esta forma, decidieron no desfilar por la Alfombra Roja y evitar una situación que podría haberlos puesto frente a frente con Rojas, expareja del actor, con quien en los últimos tiempos protagonizó algunos chispazos mediáticos.
La dupla optó por ingresar directamente al salón para no quedar en el centro de una situación incómoda o que pudiera generar comentarios innecesarios. Su paso fue rápido: apenas respondieron alguna pregunta suelta que los cronistas les hicieron mientras avanzaban hacia el interior del predio, conscientes de que estaban llegando con el evento ya empezado.
En todo momento mantuvieron un perfil bajo y prefirieron no dejar declaraciones que pudieran alimentar especulaciones. El objetivo principal, según quedó en evidencia, fue evitar cualquier tipo de cruce en vivo con Sabrina, en un contexto donde la presencia de ambos podría haber dado pie a interpretaciones o lecturas exageradas.
Vale recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas pusieron fin a su relación en 2021, después de más de diez años juntos y con dos hijos en común, un dato que siempre vuelve a escena cuando coinciden en espacios públicos.
PrimiciasYa registró en exclusiva el momento preciso en que Siciliani y Castro hicieron su ingreso al Martín Fierro de Cine 2025, ya con la ceremonia formal en marcha.