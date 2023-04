Sabrina Rojas tuvo un sorpresivo gesto con El Tucu López que alimenta los rumores de reconciliación

Ante esta situación, claramente dolida y enojada al mismo tiempo, la ex de Luciano Castro dejó de seguir en Instagram al Tucu y se fue de viaje a Puerto Rico para aquietar su dolor y despejar su mente para decidir el rumbo a seguir, mientras tanto el tucumano no tuvo vergüenza alguna en admitir públicamente su error y dejar en claro su amor por Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas y el Tucu López se volvieron a seguir en IG .jpg

Así las cosas, tal parece que la distancia hizo lo suyo para invitarlos a la reflexión y en las últimas horas no fue otra que Juariu quien reparó en un detalle no menor. "Y se volvieron a seguir" escribió la influencer con las capturas que comprueban lo dicho.

3.jpg

Pero además compartió otra captura en la que indicó "Alguien está buscando volver" al exponer el like que el Tucu López le dio al reciente posteo de Sabrina todavía desde el exterior, un gesto todavía no imitado por la modelo por la sencilla razón de que el Tucu hace un mes que no sube contenido a su feed en la red social.

Sabrina Rojas posteo like Tucu López.jpg

La incómoda reacción de Luciano Castro cuando le preguntaron por la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López

A comienzos de abril explotó una verdadera bomba en el mundo de la farándula, con la inesperada noticia de la separación de Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro, y el Tucu López tras casi dos años en pareja luego de fuertes versiones de infidelidad del locutor con una modelo cordobesa.

Fue la propia modelo quien confirmó al ruptura a la periodista Nancy Duré, actual panelista de Socios del espectáculo (El Trece). "Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes", confió Rojas.

Arrepentido de su accionar, horas después el Tucu reconoció en Intrusos (América TV) estar triste y pasándola mal, así como también sus intenciones de recomponer la relación, en la que incluso este verano hablaron de tener hijos juntos para consolidad la pareja y transformarla en una familia con todas las letras.

luciano castro sabrina rojas tucu lopez.jpg

Pero como si faltase alguna voz en esta crisis sentimental, los Socios del espectáculo buscaron la palabra de Luciano Castro, papá de los dos hijos de Rojas: Fausto y Esperanza.

Como era de esperar, reticente a hablar de cuestiones privadas, el actor no ocultó su incomodidad ante la consulta: "Yo no opino de eso porque no me corresponde" se limitó a declarar, para inmediatamente saludar al cronista y retirarse para evitar cualquier repregunta.