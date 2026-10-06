Filtraron un video desconocido de Messi en el día de su despedida: "No saben lo que..."

Todavía con la emoción a flor de piel, Leo observa la Copa del Mundo y comparte con sus compañeros lo que siente al tenerla finalmente entre ellos. "No, no saben lo linda que es, lo que brilla", se escucha decir al capitán mientras contempla el trofeo que unos instantes después pasaría por las manos de todo el plantel.

La escena resulta todavía más impactante por lo que representa: son los primeros segundos de Messi y sus compañeros como campeones del mundo. Después de años de espera, críticas, derrotas y frustraciones, finalmente tenían delante de ellos la copa que tanto habían buscado.

Pero el video también permite observar otros momentos espontáneos de aquella celebración. En un momento, Dibu Martínez hace referencia a los penales que le ejecutó Kylian Mbappé durante la definición y admite frente a sus compañeros: "Me tiré mal".

Luego llega otra imagen cargada de emoción. Messi, todavía visiblemente conmovido, se funde en un abrazo interminable con Enzo Fernández, mientras alrededor suyo continúan los festejos por una conquista que ya había quedado para siempre en la historia del fútbol argentino.

Casi cuatro años después de aquella noche mágica en Doha, este video desconocido vuelve a poner en imágenes uno de los momentos más emocionantes de la historia de la Selección. Y que aparezca justamente cuando Messi está a punto de ponerse por última vez la albiceleste hace que todo sea todavía más difícil de asimilar.

Porque si aquella Copa del Mundo hizo llorar a millones de argentinos, la despedida del capitán promete repetir la historia. Esta noche, definitivamente, habrá que tener los pañuelos a mano.

Cómo fue la última práctica de Leo Messi con la Selección argentina antes de su despedida

La cuenta regresiva llegó a su momento más emotivo: Lionel Messi tuvo este lunes su última práctica con la Selección Argentina antes de la despedida que protagonizará ante Benín.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenó desde las 17.30 en el predio de la AFA en Ezeiza, con el capitán nuevamente junto a sus compañeros. Messi se había incorporado al grupo el domingo y, tras la jornada de trabajo, compartió un asado con el equipo. El momento quedó registrado en imágenes que luego fueron publicadas en las redes oficiales de la Selección.

Este martes, desde las 20, Argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en un partido que marcará oficialmente la despedida del capitán con la camiseta albiceleste. Las entradas ya están agotadas y se espera un estadio completamente colmado.

Mientras crece la expectativa por la emotiva jornada, todavía se mantiene el hermetismo sobre los detalles del homenaje que tendrá lugar durante el partido.