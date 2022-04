Salieron a la luz más detalles del audio de Yanina Latorre, donde acusa de estafadora a una jovencita

“Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dice Yanina en el audio.

La jovencita también utilizó los datos de esas tarjetas para comprar pasajes. "Se fue a Miami y sacó vuelos internos a Chicago, a todo lados, con las tarjetas", explica la angelita en la grabación.

Finalmente, la autora de la estafa quedó expuesta por un robo. "A una chica le faltaba un collar de Tiffany, con un corazón negro, que no es muy común. Estaba desesperada. Un día, esta pelot... (por la estafadora) aparece con el collar de Tiffany y dijo que se lo había regalado la mamá. Ahí se dieron cuenta de todo", concluye Yanina en el audio.

Yanina Latorre habló de la grabación de la polémica

Yanina Latorre se refirió al audio que se viralizó en las últimas horas.

En sus historias en Instagram, la panelista aclaró que no quería que este caso trascendiera a los medios.

"Dejenme de joder los huev... todos con el audio y todo lo que le pasó. Es un audio de mi vida privada, que alguna infradotada viralizó", fue lo primero que dijo la angelita.

Yanina remarcó que el tema llegó a los medios, pero nunca fue su intención que eso sucediera. "Voy a decir la verdad, yo le contaba a Lola lo que había pasado porque quería saber. Lola, que es inocente, por no decir boluda, mandó el audio a su grupo de amigas y alguna lo viralizó", explicó.

Al parecer, las personas damnificadas habrían intentado que el asunto salga a la luz. "Esta situación (con las tarjetas de crédito) viene pasado hace 15 días. El tema es que las madres del colegio se encargaron de mandárselo a todo el mundo", añadió.

Por último, Yanina reiteró que no quiere que se genere más revuelo con el caso. "Todos me llamaron y no voy a hablar. Solo les voy a decir que es una menor (la autora de las estafas), no hay nada judicial y los padres están devolviendo la guita", sentenció.