Salieron a luz fuertes audios de Elba Marcovecchio apuntando contra las hijas de Jorge Lanata

"Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa... entendés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo", se escucha decir a la abogada.

Además, continua: "Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar. Todo este chusmerio ya tiene ocho días".

Por último, en otro de los audios, sentenció: "Se va a armar un quilombo de la p... madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo".

Apareció otro video de las cámaras de seguridad de la casa de Jorge Lanata y hay polémica

Este jueves se conoció que las hijas de Jorge Lanata realizaron una presentación contra la pareja del periodista, la abogada Elba Marcovecchio, por "hurto de elementos de gran valor" y perjudicar la salud de su padre.

Tras la dura acusación de Lola y Bárbara apareció un video de las cámaras de seguridad de la casa del conductor. En las imágenes se ve a la famosa jurista llevándose diferentes elementos del escritorio de su marido.

A las pocas horas, el periodista Tomás Dente difundió otra grabación del sistema de seguridad de la propiedad. En dicha filmación se observa a una de las hijas de Jorge Lanata moviendo una estantería, lugar donde habría una caja fuerte.

Estas imágenes evidencian que Lola y Bárbara tenían acceso a la casa de su padre y, al parecer, también se habrían llevado cosas de allí.

En la presentación que realizaron en la Justicia contra Elba, las hijas del conductor advierten que faltan -al menos- 42 pertenencias de su padre, entre las cuales se encuentran: tres carpetas con certificados de obras de arte, entre 35 y 50 mil dólares, gran cantidad de obras de arte, encendedores de lujo, relojes, un cenicero Hermes, gemelos, copas, elementos de plata y demás.