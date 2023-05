Salió a la luz la foto de Manu Urcera con el hombre al que agredió

Y detalló: “Cuando surge lo de la foto, él le hace un chiste donde no se habla que le haya dicho ‘cornudo’, pero sí que le hace un chiste referido a que ‘¿vas a ir a la cancha de Vélez a ver a Cubero?’, o algo así”.

Embed

“Después de esta foto que se toman y que Ramiro logra sacarse, viene esta broma que a Manu no le cae bien. Manu se va con el monopatín. Cuando se va, y se da cuenta de que a Manu no le cae bien, él le pide perdón, le dice ‘Manu, perdoname, no te quise molestar’, y Manu le dice ‘te perdono’. Cuando le dice ‘te perdono’, Ramiro le extiende la mano, Manu se la da, pero con una mano lo agarra, lo tira hacia adelante, y con la otra, según relata el propio Ramiro Roda, le da un cross de derecha que lo tira directamente al piso”, describió Brey sobre la agresión.

Y agregó: “Él cae, aparentemente medio desmayado, y se rompe todos sus dientes. Los dientes de Ramiro Roda son postizos y, cuando cae, no solo los puntos en la cabeza que ya mencionamos, por lo que termina en el hospital, sino que, además, se quedó sin dientes. Hoy está siendo atendido por un odontólogo para ver cuáles son las lesiones que le van a quedar por el golpe. Y, a las 17, tiene turno con el traumatólogo”.

“Hay un fiscal que está interviniendo y, automáticamente, Ramiro se comunica con sus abogados, en este caso es Juan Tiberio, a cargo de esta demanda por lesiones. Pero, a partir con lo que surja con los médicos esta tarde, pueda convertirse en una demanda por lesiones graves. Así que esto termina en la Justicia”, concluyó la panelista.

Urcera y Nicole Neumann.jpg

Nicole Neumann se refirió por primera vez al escándalo de Manu Urcera tras agredir a un hombre y lo respaldó: "Noble y..."

El fin de semana se conoció de un terrible escándalo que involucró a Manu Urcera, novio de Nicole Neumann, en la última fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Según trascendió, el deportista golpeó a un hombre, de nombre Ramiro, que le habría hecho un picante comentario y le provocó importantes lesiones, teniendo que ser asistido por médicos. La persona terminó en el piso y hay una denuncia contra Urcera en la Justicia por este tema.

Hace unos días, Nicole Neumman compartió en sus historias de Instagram una frase perteneciente al novelista nacido en Brasil, Paulo Coelho, que haría alusión a este episodio.

agredido Manu Urcera.jpg

"Hay tres tipos de juicio: el de la gente, el del corazón y el de la conciencia. Hay que ignorar el primero, aprender del segundo y escuchar siempre el tercero", reza la frase que la modelo compartió en cuenta en la red social.

Lo cierto es que ahora en un posteo, Nicole bancó directamente a su novio en medio de este gran escándalo y se trató de la primera reacción pública luego de la agresión que generó tanto revuelo.

“Disfrutando el otoño”, expresó en la foto Neumann donde se la ve disfrutando del día soleado. A lo que Manu comentó: “Te amo”. Y la rubia respondió: “Yo a vos mi corazón. Noble y generoso y amable (de amar). Por donde te mire (adentro y afuera)”.