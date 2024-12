Cantando 2024: una nueva pareja se despidió del certamen

Así las cosas, en esta nueva gala, los participantes comenzaron algo disconformes y fue Cristian quien alzó la voz. “Hay que cosas que no las termino de comprender", expresó frente sus circunstancias en el certamen.

"Justamente de la persona que voy a hablar la aprecio muchísimo porque es buena gente. Rocío Quiroz, que renunció, no estuvo en la sentencia y después vuelve. No corrió riesgo. Sino yo renuncio ahora y vengo mañana", mencionó.

Sin embargo, las cosas no quedaron en más que una queja y más tarde se definió el mano a mano con el voto telefónico. Con el 53,9% de los votos, finalmente fue Brenda quien quedó en la competencia dejando afuera a Cristian que se despidió con el 46,1%.

Durísimo cruce entre Camila Lattanzio y Aníbal Pachano en el Cantando 2024: "Andá al psicólogo"

Este viernes Camila Lattanzio se presentó en el Cantando 2024 (América) pero todo terminó en llanto tras un fuerte enfrentamiento con Aníbal Pachano y una difícil devolución del jurado.

En primer lugar, a la hora de comenzar con el puntaje el hombre de la galera le hizo una dura critica y planteó: “Este tema del mensaje, está bueno no dar un mensaje de alcohol a la juventud. Estas cosas hay que empezar a cuidarlas. No está bueno, las adicciones no no están buenas”.

"No tengo adicciones", lo frenó la participante. Sin embargo, Aníbal insistió: "No te estoy diciendo adicta. Vos tenes un problema de escucha me parece, por la ansiedad. Bajando el tonito” .

Seguido a eso, Camila recibió un 5 de Milett y un 0 de Marcelo Polino, por lo cual más tarde manifestó una enorme frustración. “Yo vine con unas re ganas cuando empezó este programa y no te dan ganas de seguir cantando, una bronca. Yo soñaba con ser cantante, y viene gente que….me quiero ir a mi casa”, expresó.

“Bueno, anda al psicólogo. Antes de que empezar el programa sabía que ibas a llorar”, sentenció Pachano. “Antes de que me estés puteando como vos, prefiero ir a mi casa”, respondió ella.

Luego, continuó: “No me hago la dramática y soy bastante educada porque me iría a mi casa. ¿Voy a aceptar que la gente me putea y me diga cantás mal? Desde que llegué te sacan el sueño de ser feliz. Disfruten ustedes solos”.