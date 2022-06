Salió a la luz una interna de El hotel de los famosos

Embed

En el programa de Flor de la V, Olivieri recordó ese episodio y reveló que él hubiera tomado una sanción más severa contra el participante.

"Yo lo hubiera echado a Canchi Estévez por la agresión", afirmó el jurado de El hotel del los famosos, pero advirtió que esa medida "por cuestiones del reality" no se puede tomar.

"Me quedé re caliente y dije 'ya hay que rajarlo'", reiteró Olivieri, que se quedó con el sabor amargo de la situación.

Por último, el jurado de El Hotel aclaró que los participantes deberían saber los límites. "Pampita, El Chino, yo y el resto de los especialistas no somos parte del juego", sentenció.

image.png

Leo García contó por qué decidió irse de El hotel de los famosos

Leo García entró en El hotel de los famosos, pero decidió irse por su propia voluntad porque no vivió una grata experiencia en el reality.

"Yo me di cuenta que el maltrato era parte del juego de algunos y eso no me gustaba", explicó el artista en el piso de Intrusos.

image.png

García mencionó que los ataques que recibía lo terminaron cansando. "A mí eso no me gustó y yo me fui como rata por tirante", añadió.

Al finalizar, el cantante remarcó que fueron muchísimas las veces que se burlaban de él. "A mí me agredían constantemente", concluyó.