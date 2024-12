Andrea fulminó a Sandra en Gran Hermano 2024: "Me da asco"

“Las chicas por ahí me dicen ‘che, decile’. El otro día no me gustó como hizo una comida que yo, que sé cocinar, a veces me da asco lo que comemos”, comenzó Andrea marcando un error en la preparación de unos de los platos.

Y continuó indignada: “El otro día había puesto la carne a hacer en la salsa cruda, ¿entendés? O sea, era salsa con sangre. Y a mí me da asco, bol..., porque yo cocino la carne aparte... Como que cocinamos de otra manera”.

Andrea siguió en la misma línea cuestionando las formas en la que Sandra prepara la comida para sus compañeros en la casa ante la atenta mirada del hombre que vive en Flores.

“Y Candela (Campos) estaba como asqueada y me decía ‘decile vos’. Yo tampoco puedo decirle todo porque trato de que cocine Petrona, como que me la pongo siempre en contra. Trato de hacerlo con carpa pero a veces no sé cómo hacer”, concluyó picante la porteña.

Laura Ubfal fulminó a Sandra por su reclamo a Gran Hermano: "Se tiene que ir"

Anoche, los participantes de Gran Hermano 2024 accedieron a un beneficio. El Big les dio la posibilidad de elegir un combo con cigarrillos y cosas dulces del kiosco. Sin embargo, los hermanitos se inclinaron por un sobre con una sorpresa.

El sobre contenía un mazo de cartas. Todos quedaron en shock, aunque -sin dudas- quien más se sintió afectada fue Sandra Priore. La mujer de La Plata se quedó sin cigarrillos y esperaba poder proveerse de más con el beneficio del kiosco.

Desesperada, Sandra fue al confesionario y dijo que estaba dispuesta a abandonar el juego. "Hace tres días que no fumo, lo estoy tratando de manejar, pero no puedo. La estoy pasando mal", exclamó.

Ante esa situación, el Big encontró una solución: ofrecer a los participantes un desafío, con helado y cigarrillos como premio.

Después de escuchar a Sandra angustiada en el confesionario, Laura Ubfal dio su opinión y fue tajante."¿Sería justo que Gran Hermano le de cigarrillos? No me parece justo. Yo estoy en contra. ¡Que se vaya!", exclamó.