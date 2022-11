Sandra Borghi, arrepentida, hizo un descargo tras su cruce con Chapu Martínez: "Tuve comentarios desafortunados"

“Eso le hubiera dicho a mi hija. Vi a un chico totalmente desarmado, sin recursos. Tal vez estuve muy dura y quiero pedirle disculpas públicas. Enseguida lo hice de forma privada, me comuniqué inmediatamente con él porque entendí que fueron comentarios inapropiados”, añadió.

“Tengo una postura muy clara con respecto a los mensajes de odio, ustedes me conocen muy bien. Sobre todo cuando hay chicos en el medio, y no pude poner en valor que había niños recibiendo amenazas”, señaló.

“También me comuniqué con Ariana, la mujer, y le pedí disculpas a ella. Tuvimos un cruce muy lindo. Lo hice desde un lugar maternal. Intenté hacer eso. Repudio la violencia, las amenazas, el odio. Dicho esto, la violencia no se resuelve con más violencia, el odio no se resuelve con más odio”, indicó.

Por último, comentó que “tuve que cerrar los comentarios de mis redes. Me pusieron cosas para dañar. Las amenazas no se resuelven con más amenazas. Me pusieron que no me metiera con el Chapu porque me iban a venir a buscar al canal. Tratemos todos de reflexionar sobre este punto”.

Fede Bal arremetió contra Coscu tras defender al Chapu Martínez

Tras la derrota de la Selección nacional ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, el instagmer Chapu Martínez recibió una ola de ataques en las redes sociales. Muchos usuarios tildaron al joven de "mufa" y lo responsabilizaron por el resultado desfavorable.

El streamer Coscu saltó en defensa del creador del video viral, en el cual cantaba: "Traeme la Copa Messi... Traeme la Co'", que se popularizó durante el Mundial en Rusia.

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, expresó.

Luego de leer ese mensaje, Fede Bal cruzó a Coscu. “¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas. Me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri.

El actor y conductor puso en duda la solidaridad del streamer con Chapu. "¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”, concluyó, irónico.