Sandra Borghi se burló del Chapu Martínez y el influencer le respondió con todo

Es así que el Chapu Martínez salió a responderle desde su cuenta de Instagram. "Lo que no es serio sos vos, Sandra Borghi, porque sos un mamarracho no sólo como periodista sino como comunicadora para tanta gente" arrancó su posteo visiblemente enojado con la locutora.

Chapu Martínez le responde a Sandra Borghi IG.jpg

Y agregó "en ningún momento tomaste con seriedad las amenazas de muerte que estoy sufriendo yo, mi hijo y mi familia", al tiempo que le disparó "tu soberbia imponente, ningunear e interrumpir a tus compañeros demuestra cómo lo único que te importa es el rating y no lo humano".

En tanto, siguió castigándola al asegurar: "Tenés una falta de sensibilidad terrible, y eso que tenés hijos, sos un dinosaurio más de la tv y me avergüenza que haya gente como vos trabajando en medios que ni siquiera se informa para dar una nota".

Por último, el Chapu Martínez le recordó a Sandra Borghi: "Hasta tus propios compañeros te están mostrando la gravedad de la situación… Una vez más la tv haciendo de las suyas, en este caso la 'periodista'", al tiempo que le agradeció al abogado Fernando Burlando por tomar cartas en el asunto, demostrando que todo está en manos de la Justicia.

Embed

Fede Bal arremetió contra Coscu tras defender al Chapu Martínez

Tras la derrota de la Selección nacional ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, el instagmer Chapu Martínez recibió una ola de ataques en las redes sociales. Muchos usuarios tildaron al joven de "mufa" y lo responsabilizaron por el resultado desfavorable.

chapu martinez angustia.jpg

El streamer Coscu saltó en defensa del creador del video viral, en el cual cantaba: "Traeme la Copa Messi... Traeme la Co'", que se popularizó durante el Mundial en Rusia.

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, expresó.

coscu-fede-bal.jpg Fede Bal cuestionó la defensa que Coscu hizo del Chapu Martínez en las redes, tras los violentos ataques virtuales.

Luego de leer ese mensaje, Fede Bal cruzó a Coscu. “¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas. Me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri.

El actor y conductor puso en duda la solidaridad del streamer con Chapu. "¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”, concluyó, irónico.