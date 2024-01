Sandra Borghi posó en bikini, recibió duras críticas y explotó indignada: "Buscan destruir"

sandra borghi instagram.jpg

Borghi recibió duros mensajes de parte de los haters. La periodista se hartó y realizó un descargo contundente. "Señores detractores de lo ajeno... Yo no suelo leer los mensajes negativos porque entiendo que no construyen y que sólo buscan destruir o dañar, pero como estoy de vacaciones me tomé el trabajo de leer todo", comenzó diciendo.

"Quiero decirles que en las últimas fotos que subí: No tengo filtro; tengo las costillas así 'deformes' (como me pusieron en los comentarios) de toda la vida, adelgace o engorde… SON ASÍ", siguió.

Además, Borghi le contestó a quienes le dijeron que compite con su hija de 16. "No compito con mi hija de 16 porque ella es preciosa, hermosa, escultural y sobre todo una adolescente y yo soy su madre, una mujer de 48 años MUY BIEN VIVIDOS que básicamente se cuida y le importa verse bien. Le muestro un ejemplo de mujer que se preocupa por su salud primero y su imagen después", sostuvo.

"No adelgacé de más, estoy en mi peso, sólo hice una dieta con un médico profesional que me equilibra física y mentalmente", agregó.

En el cierre de su descargo, invitó a los haters a dejarla de seguir. "Y por último, si no les gusta lo que ven tienen la opción de no verlo. No hace falta agredir o tratar de dañar al otro", concluyó.

Sandra Borghi dio detalles de la decisión más dura que tomó junto a su familia: "Nos da mucho miedo"

Sandra Borghi hizo un importante anuncio desde las redes sociales al contar la decisión que tomó junto a su familia. La periodista y conductora contó que con su familia no renovará el alquiler del departamento que habitan y encararán un vital proyecto.

Se trata de un departamento antiguo que con su familia decidieron poner en valor y comenzar con una importante reforma para poder mejorarlo por completo, con lo que esa obra implica en los difíciles tiempos económicos de hoy.

“Este es el proyecto más importante de mi vida. Hoy les quiero contar de un nuevo desafío que estamos encarando con mi marido y con mis hijos", precisó en un video la conductora de Mediodía Noticias, El Trece.

Y amplió: "Porque nos tenemos que mudar, tenemos que dejar el departamento donde vivimos hoy porque no podemos afrontar más el alquiler. Les debe pasar a muchos de ustedes, la realidad misma de lo que vivimos muchos argentinos hoy".

“Entonces decidimos hacernos cargo de un departamento muy viejo, que tenemos que remodelar estructuralmente porque es un departamento muy antiguo, de época y que sería un riesgo irnos a vivir en el estado en el que está”, continuó Sandra Borghi.

Y explicó: “Con lo cual voy a encarar este nuevo proyecto, este desafío, que por supuesto nos da mucho miedo, pero a la vez nos tiene a todos muy entusiasmados".

"Y los quiero hacer parte de todo este proceso, así que les voy a ir contando paso a paso todas las decisiones que vamos tomando y quiero que ustedes sean parte de toda esta historia y que me ayuden a tomar decisiones”, finalizó la periodista mostrando imágenes de cómo está hoy el departamento a refaccionar.