En el momento de soplar las velitas Sandra se emocionó y unos de sus deseos fue poder recuperarse de las secuelas que le quedaron a raíz de una cirugía con Aníbal Lotocki.

“Él casi me mata de la infección que me provocó”, aseguró la actriz. “Por eso celebro la vida y pido justica todos los días por lo que me hizo”, finalizó.

