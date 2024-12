Sandra Priore logró su cometido tras su crisis de llanto en Gran Hermano 2024: "Algo es algo"

Los participantes aceptaron la propuesta y después de varios ensayos de la coreografía, recibieron su premio. Inmediatamente, Sandra fue a buscar los cigarrillos y rápidamente comenzó a repartirlos entre los fumadores.

“Bien, bien, algo es algo”, expresó la jugadora oriunda de La Plata al ver los 72 cigarrillos que obtuvieron. Luego, Sofía 'Sopa' Buscio y ella comenzaron a dividir entre los seis fumadores los atados de cigarrillos.

Cabe recordar que la crisis de Sandra surgió la noche anterior cuando votaron, para el kiosco, elegir un sobre sorpresa que finalmente contenía un mazo de cartas y no un combo de asado, vino, tres atados de cigarrillos y una guitarra.

Sandra entró en crisis en Gran Hermano 2024 y pidió irse: "La estoy pasando mal"

Sandra Priore no pudo aguantar más la angustia y entró al confesionario para charlar con el Big y plantearle su deseo de irse de la casa de Gran Hermano 2024 por un motivo particular.

Ya con varios días sin poder fumar, la platense se mostró totalmente abatida y comentó con total firmeza su voluntad de dejar el reality, ya no pudiendo soportar otro día más sin cigarrillos.

“Me quiero ir porque viene el 24 y hace tres días que no fumo, la estoy tratando de manejar. No tienen por qué elegir el vino, el asado y los tres atados de cigarrillos", comentó Sandra envuelta en llanto.

"No tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener hasta la otra semana. No voy a seguir angustiándome, la estoy pasando mal y no quiero seguir pasándola así, más teniendo el 24 y sin poder fumar un cigarrillo", continuó muy conmovida por la situación.

Y remarcó: "Entiendo que esto es un juego, que lo sabía y no tengo nada para decir”. Tras escuchar su relato, Gran Hermano le pidió que se calme y la contuvo: "Hay muchos caminos que podemos ver y tomar antes de una decisión tan importante. Se puede hablar y solucionar".

“Siempre se puede charlar, me siento entre la espada y la pared", comentó Sandra Priore muy angustiada ante la falta de cigarrillos en la casa.

Y cerró: "Esto te lo dije a vos, no se lo dije a nadie. No nos tienen en cuenta a los que fumamos. Entiendo que es una convivencia, pero no la quiero seguir pasando así, no me siento bien".