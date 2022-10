Gran Hermano 2022: Tomás Holder respondió a la fuerte crítica de Viviana Canosa

En este contexto, Tomás Holder fue consultado puntualmente por este tema por su compañera María Laura Álvarez: "¿Cómo lo tomaste? Viste que vos hiciste los casting y estaban esos que subían los videos y se burlaban de todos...", le preguntó.

A lo que el rosarino de 21 años explicó: "No me importó. Viviana Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 20 y pico... Diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso".

Y añadió picante: "No la nombro igual. A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande, es una resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta".

"Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... Y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", finalizó el influencer.

Cómo se presentó Tomás Holder a su ingreso a Gran Hermano 2022

Tomás Holder se definió como un "pibe avasallante" y con "mucho humor". "Tengo 21 años y soy de Rosario. A la casa entro a jugar y a ganar. No creo en nadie que no sea yo. Soy querido u odiado, no tengo punto medio", manifestó el influencer, quien es uno de los 18 participantes de la casa.