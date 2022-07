Santiago Albornoz del Azar contó cómo fue el tenso cruce con Locho Loccisano

image.png

“Ayer, al otro día del cumpleaños, recibí un mensaje de Santiago, nuestro cocinero, que me dijo que tuvo un encontronazo con Locho”, contó Pampito.

Y precisó que Locho lo fue a encarar al chef: “Santiago había hablado mal de él acá en el programa. Locho lo encaró, según dice Santiago. Él me dijo que lo enojó que lo encarara, que casi le mete una piña".

“Eso me dijo. Todo pasó en el cumpleaños de Majo, pero yo no vi nada porque llegué más tarde”, finalizó el periodista.

Santiago Albornoz del Azar habló de su tenso cruce con Locho Loccisano

El cocinero Santiago Albornoz del Azar se refirió a cómo fue el momento en que Locho Loccisano lo encaró en el cumpleaños de Majo Martino y que le dijo que no hable más de él.

"Esa noche me di cuenta de que claramente es un careta. (…) Le hubiera metido un buen bife para ponerlo en su lugar. Porque lo que hizo es intimarme, y encima rodeado de sus amigos, haciendo caras como gozándome", indicó indignado el chef.

"Me sentí bastante increpado porque él estaba con cinco amigos. No me gustó nada cómo se manejó. Me vino a saludar irónicamente. Como con desgano y por compromiso. Me palmeó la espalda y me dijo 'Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales'. Yo le dije que no estaba hablando mal de él, sino diciendo lo que pensaba", contó Santiago.

Y se explayó: "Me dijo 'te querés colgar de mí, la fama ya te va a llegar'. Me palmeó la espalda. Cuando me doy vuelta y lo digerí, no le contesté. Y cuando llego a Margarita ella me dice 'no sabés la cara que hizo cuando te diste vuelta'. Como gozándome".

"Volví y le dije 'me parece que estás muy equivocado, no me estoy colgando de vos. Digo lo que siento y lo que pienso, vos no me vas a venir a decir a mí lo que puedo o no decir. No te estoy insultando ni agrediendo, digo lo que pienso. Y me dijo 'no hagas que vaya a hablar mal de vos a los canales'. Me mostró lo que es. Yo antes quería creer el personaje de que lo maltrataban. Pero me demostró que lo que es, que tiene doble cara", cerró Albornoz del Azar.