Santiago del Moro confirmó la fecha de la final de Gran Hermano

"La final de Gran Hermano será el día del 7 de julio", confirmó. "7 de julio será la final, pero el programa termina el 8. Será una edición super especial con notas, más cena, más show, más emociones, un montón de cosas", agregó.

"Así que el 7 llegan los últimos tres, y el lunes es el último programa de este ciclo que ha sido el más extenso de la República Argentina", cerró el animador.

Se conocieron "Los mandamientos furiosos" y explotó una polémica entre los fans de Gran Hermano

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano 2023, Furia generó en el público un fanatismo extremo. Los furiosos -así se autodenominan sus seguidores- la bancan a morir, pese a su violencia y polémicas actitudes.

En las redes sociales suelen reaccionar como talibanes cuando critican a Juliana o se organizan para llevar adelante campañas de respaldo para apoyar a la jugadora.

En las últimas horas, en Twitter, se hizo viral una imagen muy divertida con "Los 10 mandamientos furiosos", con un detalle de lo que hay que cumplir para ser un verdadero fanático de Furia. Algunos espectadores de GH repostearon la lista, mientras otros la calificaron como "una falta de respeto".

Furia Gran Hermano

"Amarás a Furia por sobre los caracoles y Bros", "No tomarás el nombre de Furia en Vano", "Santificarás las fiestas Furiosas", "Honrarás a Cristian U. y a Gastón Trezeguet", "No matarás, pero si Furia lo hace, ayudarás a esconder el cadáver", "No cometerás actos impuros, salvo que sirva para aportar a las unificaciones", "No robarás, pero siempre expondrás a los que lo hicieron en la casa", "Le chuparán un hu... 'lo valore'", "No apoyarás ningún shippeo entre Furia y otros", "Harás blindaje Furioso de anti y haters", son las 10 reglas a cumplir para pertenecer al "clan".

En la parte final de la placa cierra con una plegaria en honor a su jugadora favorita: "En el nombre de Furia, Cariños y de Coy, Amén".