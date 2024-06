Santiago del Moro desmintió la versión de Coy sobre el regreso de Furia a Gran Hermano

"Estas dos pibas son peligrosas", opinó Yanina Latorre, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción. "Usar la palabra del conductor para comprometerlo de esta manera es horrible", acotó Marcela Feudale.

Luego, El Ejército de LAM, en X, subió la captura de pantalla de la conversación y arrobó al presentador del reality para confirmar si la versión del regreso de Furia era cierta.

Inmediatamente, Del Moro respondió y desmintió lo que decía el chat. Su contestación fue: "No".

La Tora fulminó a Coy tras acusar de fraude a la producción de Gran Hermano por la eliminación de Furia

Luego de que la hermana de Juliana 'Furia' Scaglione, Coy, acusara a la producción de Gran Hermano (Telefe) de fraude por la eliminación de la tatuada, Lucila 'La Tora' Villar se enojó con la familiar y le dijo de todo.

"¿Sabés qué es lo peor? Cuando viene del lado de un familiar. Porque Coy fue la primera en salir a tuitear y dijo que estaba todo arreglado. Amiga, tu hermana firma un papel donde sabe que se mete a un reality. Y acá tenemos una escribana, todo un equipo, no vengas a romper los hu...", comenzó diciendo La Tora en el streaming de Telefe.

"Una empresa super seria: Paramount, Telefe. No puedo creer que la cantidad de gente, mal perdedora, furiosos todos, descreyendo", acotó la periodista Pilar Smith.

"El tema es cuando da un principal esa info", remarcó La Tora. Y sumó filosa: "Me dio mucha pena que ayer Furia la primera persona que abrazó fue a Walter (Alfa). ¿Dónde estabas vos? En vez de tuitear pelotu... andá a contener a tu hermana, amiga. Porque para hacerte una rinoplastía de canje por tu hermana, podés. Pero para ir a darle un abrazo cuando lo necesita, ¿no? No es así. Entonces no vengas a bardear a Telefe y a Kuarzo, porque no tenés idea cómo se maneja acá".

"Estaba muy caliente, estaba muy enojada, lo tenía que decir, porque el lugar donde laburo se respeta. Y yo sé dónde laburo", sostuvo la ex Gran Hermano.

Por último, La Tora le mandó un mensaje a Coy: "Creo que tendría que dejar un poquito la calentura de lado, meter un poquito más de reiki, más de meditación, entender desde otro lado cómo viene el reality, cómo es el show, y demás. Y no da calentarte por esas boludeces y aceptar que tu hermana perdió".