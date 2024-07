Santiago del Moro habló de la desvinculación de Furia con Telefe: "Todo lo que ella..."

"Después, de ahora en adelante, lo que haga cada uno con su carrera pasa por ellos. Les deseo lo mejor a ella y a todos los chicos. Muchos están haciendo un montón de cosas", agregó el presentador.

Luego, el cronista le comentó: "Viste lo que pasó con Gastón (Trezeguet) (Laura) Ubfal. Tanto que la defendieron y se terminó picando...". "Bueno, todo es parte del programa, un programa que ya terminó, hace casi un mes que terminó Gran Hermano. Veremos qué pasa con ellos", le respondió.

Por último, Castelo le preguntó por la polémica de los premios que ganaron los exparticipantes en el reality. "La casa es para todos, y después ellos podían elegir entre la plata o la casa", le contestó.

"Porque Emma (Vich) decía la otra vez: 'no es plata'", le dijo el cronista a Santiago. "Él podía elegir la plata o la casa. Imaginate que para una estructura como Telefe una casa más o una casa menos no es tema", cerró Del Moro.

Embed

¿Santiago del Moro se va? Una conductora de Telefe se candidateó para estar al frente de Gran Hermano?

Una conductora de Telefe expresó este jueves su deseo de estar al frente de la nueva edición de Gran Hermano. "Es un formato que me parece genial", aseguró.

Verónica Lozano estuvo como invitada en el streaming que conduce Ángel de Brito, Ángel de Brito Responde (Bondi), y el presentador le preguntó por el reality. “El otro día hiciste el chiste imitando a (Santiago) Del Moro y en las redes empezaron a decir que deberías conducir Gran Hermano”, le comentó De Brito.

“Sí, mucho”, dijo la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), a lo que Ángel le respondió bromeando: “Te va a bloquear Del Moro”. “Pero yo no likeé ninguno... Igual los likes no se pueden ver, ¿no?”, se defendió la psicóloga.

“¿Conducirías Gran Hermano?”, le repreguntó el presentador de LAM (América TV). “Sí, es un formato que me parece genial”, sostuvo y agregó: “No está en la mente del canal, aclaro porque después lo sacan de contexto”.

“Pero si vos me preguntás: sí, haría la conducción de un programa así”, remarcó. "'Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, se preguntó De Brito.

“¿A vos te gustaría?”, le repreguntó Lozano. “Sí, re, aunque me gusta más el debate que la gala. En la gala los tenés que contener más a los chicos, no los podés bardear”, disparó el periodista.