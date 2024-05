Santiago del Moro reveló cuándo será la final de Gran Hermano

La fecha sorprendió a muchos, ya que varios concursantes pensaban que el programa finalizaría a fines de mayo.

Por otro lado, este lunes ingresaron a la casa más famosa del país familiares y amigos de los participantes para jugar con ellos. Este miercoles nominarán todos, pero solamente se podrá votar a los visitantes. Y el domingo se irá un familiar junto al jugador que representa.

Tenso cruce entre Bautista y Emmanuel tras la distancia de Furia en Gran Hermano: "Fui el más atacado"

Emmanuel Vich no está en su mejor momento. Si bien el participante zafó de ser eliminado de Gran Hermano (Telefe) en la última gala, en estas últimas horas se mostró muy triste al sentirse rechazado por su ahora exaliada Juliana 'Furia' Scaglione.

Es así que el peluquero tuvo este lunes un tenso cruce con Bautista Mascia al referirse al tema del alejamiento de la tatuada. "¿Vos te sentiste así, Bauti?", le preguntó algo alterado al uruguayo.

"Mil veces", le respondió Bautista. "¿Cuántas?", quiso saber enojado Emmanuel. "Escuchame, no te hagas el bolu...que nunca viste un maltrato a otra gente. Gente que la pasó mal. Ahora lo que digo es... seguí haciendo lo que tenés ganas de hacer en la casa. Y no sos el primero ni el último que se siente mal o se siente agredido", le planteó Bautista.

"Desde este lado te digo que no dejes de disfrutar la casa por esto. Porque a mucha gente le pasó...", le dijo en relación a las extrañas relaciones que mantiene Furia con el resto de los jugadores. "No te vas a quedar acá sentado solo", agregó Mascia.

"Elijo estar tranquilo, no quiero que me jodan. Ya lo viví con Cata (Gorostidi), con Joel (Ojeda); ya lo viví con un montón de gente acá adentro. Objetivamente, sí siento que fui el más atacado. Yo no te vi a vos en mi lugar", sostuvo Emma.