Se conocieron delicados detalles sobre la salud de Silvina Luna: "Intentaron extubarla, pero..."

"Son dos situaciones, para que la gente entienda, la bacteria que ella tenía anteriormente que le impedía ingresar a la posibilidad del trasplante se le complicó con esta otra situación, es decir son dos”, señaló Lío Pecoraro. “Exactamente no es que depende de una cosa, depende de un conjunto de cosas y en base a eso el paciente se extuba para respirar, mantener la línea adecuada. Hay que ver sí responde por sí solo su organismo o no”, asintió el experto.

Capuya se mostró esperanzado y expresó que Silvina está en muy buenas manos. “Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor. El Hospital Italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales", sostuvo.

El doctor recordó que el problema de base de la ex GH es una derivación de las cirugías que le realizó Lotocki. "La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, remarcó.

“Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”, añadió, cauto.

Al finalizar, Capuya advirtió que Silvina no podrá recibir un trasplante hasta que no esté del todo recuperada. "Su trasplante no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones”, concluyó.

Piden dadores de sangre para Silvina Luna tras una complicación de su cuadro de salud

Silvina Luna pasa por un dramático momento de salud que empeoró en los últimos días y se conoció que está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano en medio del tratamiento de diálisis que realiza hace meses.

La modelo se presenta en la clínica tres veces por semana para realizarse ese tratamiento después de las dolencias físicas que padece hace años tras la intervención estética con Aníbal Lotocki.

Lo cierto es que hace algunos días Silvina se encuentra internada en terapia intensiva y desde el entorno de la modelo solicitaron este miércoles dadores de sangre.

"El entorno de #SilvinaLuna me pidió difusión para los que puedan ayudar. Gracias", precisó Ángel de Brito vía Twitter con el mensaje de WhatsApp que difundieron familiares y amigos de Luna.

En el mismo se detallan los teléfonos, correos electrónicos, requisitos, horarios de atención y lugar donde se puede acercar la gente para la donación de sangre.

"Dependemos de la solidaridad y colaboración de la comunidad para que nuestros pacientes sigan con sus tratamientos. Estaríamos muy agradecidos si pudieran difundir el pedido. Muchas gracias", se indica en el mensaje reenviado a los contactos para su difusión.