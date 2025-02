Se conocieron detalles de la novela que podría protagonizar Wanda Nara en Turquía

“Sería la segunda de una novela llamada Fruto Prohibido. Son dos hermanas, muy unidas, pero con diferentes personalidades y objetivos”, contó mientras mostraban la portada de la producción que al parecer ya estuvo al aire.

Con respecto a la trama, el periodista leyó: "Yildiz, está a punto de tomar la decisión más importante de su vida y Zeynep está envuelta en una cadena de acontecimientos que cambiarán su vida".

Hasta el momento, no está confirmado cual sería el papel que interpretaría la conductora pero lo cierto es que todo indicaría que aceptará la propuesta para trabajar allí.

novela wanda nara

El enojo de Wanda Nara por la presencia de la China Suarez en su casa de Turquía

En medio del furor por haber ganado un importante premio en Turquía, Wanda Nara hizo un vivo para charlar con sus seguidores y respondió sin filtro a todas las preguntas, incluso relacionadas a la China Suárez.

En ese sentido, muchos de los espectadores se preguntaron por qué la conductora no se alojó en su propiedad de Estambul y si había podido recuperar las pertenecías, como ropa y carteras, que tenía guardadas allí.

"No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas.

Así mismo, aclaró por qué no iba a la propiedad yen referencia a la presencia de la China aseguró: “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar".

Minutos después, ya que se encuentra en Turquía con su estilista y mejor amigo bromeó: "Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas".