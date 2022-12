Se conocieron fuertes mensajes de Camila Homs contra Rodrigo de Paul: ¿fue víctima de un hacker?

image.png

"Dos semanas te dije que tu hija quería verte y me dijiste que tenías los días ocupados para irte con tu novia, que clara tenés las prioridades", "Yo no me voy a a quedar callada y dejar que todos me tiren mierda sin saber cómo son y siempre fueron las cosas, podríamos resolver todo esto en privado pero no, si me buscas me vas a encontrar Rodrigo Javier De Paul", "Serás campeón del mundo y me parece perfecto, pero estaría bueno que así como pones los huevos en la cancha también los pongas como padre", "A mi me comprabas regalitos para calmarme porque decías que era una loca e insegura y estabas cog... con la otra", siguió.

Mientras estaban leyendo esos posteos en Intrusos, la cuenta de Homs se reactivó con más tuits: "Ahora resulta que la mamita de la cantante me denuncia por decirle put... a su hija, que raro no le haya contado que por poco media selección la comparte en la cama", "La semana que viene sale la canción, para tapar todo como ya lo hizo antes, y que hablen de eso, pero no de que arruinó una familia", "Espero que no te haga lo mismo que me hizo a mi, porque el que las hace una, las hace dos, tres, cuatro y cinco veces, los hombres son todos iguales".

Tras esa seguidilla de mensajes, Maite Peñoñori reveló en el ciclo de América TV que se comunicó con el papá de la modelo para saber si la cuenta era de ella. La repuesta sorprendió a todos. "Es la cuenta de Camila, pero fue hackeada", le contestó Horacio Homs a la panelista.

Camila Homs habló sobre la denuncia de Rodrigo de Paul y fue tajante

El jueves explotó una nueva bomba en el triángulo amoroso de Rodrigo de Paul, Camila Homs y Tini Stoessel: el futbolista denunció a la madre de sus hijos por amenazas y hostigamiento, y este viernes, en Intrusos (América TV), la modelo se refirió al mal momento que está atravesando.

De vacaciones en Punta del Este, fue consultada por la demanda judicial, y aseguró: "No recibí ninguna notificación así que no te puedo hablar del tema", y confirmó que se enteró por los medios del entramado judicial.

"Se te ha golpeado mucho en este tiempo", le dijo el notero, a lo que dijo "sí, mucho", aunque aseguró estar pasando por un buen momento y se propuso "dejar atrás todo el 2022 y ir con todo por el 2023".

Previo a la entrevista con Cami, Guido Zaffora contó cómo se desarrollaron los hechos en la intimidad de la ex pareja en el día de ayer: "Al término de Intrusos Camila comienza a llamar desesperadamente a Rodrigo, que no la atendía porque estaba en un evento, hasta que finalmente hablaron y tuvieron una conversación muy áspera".

"En el llamado, Camila le pide a Rodrigo por favor que baje las aguas, le cuestiona por qué esto se filtró en los medios la información, y finalmente le pide una tregua", aseguró.

"En ese momento él le dijo que se tranquilice, pero la demanda por ahora continúa, y lo que hay que ver es ahora qué sucederá entre los abogados de ambas partes", concluyó el periodista.