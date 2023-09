Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Silvina Luna

Autopsia de Silvina Luna

“Una calcificación muy importante. Algunos otros elementos también, se observaron granulomas en la parte posterior de las rodillas. Eso llamó la atención, no es que se asombren, pero llama la atención en un sentido de, acá hay algo”, agregó.

Luego continuó leyendo los documentos de los peritos forenses y replicó: “El cadáver presentaba un color pardo como consecuencia de todo lo que había sufrido el cuerpo en vida”.

“Tiene que ver con el tiempo desde que se produjo el fallecimiento hasta la autopsia, es una de las posibilidades. Otra es el tiempo qué transcurre en terapia intensiva donde el paciente no tiene exposición a la luz solar y la degradación propia del organismo que se produce en esta unidad de cuidados”, especifico el médico Rodrigo Salemi en comunicación con el programa.

Y agregó: "Va a ser muy importante el análisis físico-químico y la microscopía electrónica para tratar de determinar a qué corresponden esas moléculas de este elemento, porque por ahora no está certificado que sea metacrilato lo que está en el cuerpo".

Se supo el verdadero motivo por el cual Silvina Luna decidió operarse con Aníbal Lotocki

El 31 de agosto el mundo del espectáculo quedó de luto por la muerte de Silvina Luna. La actriz y modelo estuvo casi 80 días internada en el Hospital Italiano, donde la atendían por las complicaciones de salud que la aquejaban tras las intervenciones de Aníbal Lotocki.

Aunque pasaron varios días de su partida, los interrogantes sobre el calvario que vivió la ex Gran Hermano por las operaciones que le realizó el polémico cirujano siguen latentes.

Muchos se preguntan: ¿qué llevó a Silvina Luna a operarse con Aníbal Lotocki? En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Ximena Capristo, gran amiga de la modelo y actriz, respondió esa pregunta.

"Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile", recordó la ex Gran Hermano. "La cola era espectacular. Nosotras nos preguntamos: '¿quién te hizo la cola?'. Ahí Silvina aún no se había hecho nada", añadió.

Ximena Capristo remarcó que esa situación marcó a Silvina a fuego. "Estaba la idea de que si tenías tetas grandes, ibas a facturar más", sentenció la morocha.