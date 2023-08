Se conoció cuál habría sido la reacción del papá de Tini Stoessel tras su ruptura con Rodrigo De Paul

Hoy, una semana después de ese comunicado, el conductor Rodrigo Lussich afirmó: “El que está depresivo es Alejandro Stoessel porque él quería la relación con De Paul".

Durante su relación con Tini, Rodrigo siempre se mostró cercano a la familia de la cantante ya sea intercambiando comentarios en redes sociales con el hermano de ella o en las épocas del Mundial 2022, cuando Alejandro Stoessel viajó junto a su hija para apoyar a la Selección.

De todas formas, tras el comentario de Lussich, la panelista Nancy Duré deslizó: "Al principio no le gustaba la relación, vamos a decir la verdad". Acto seguido, remarcó que igualmente su postura se debía a la gran exposición de ambos.

Tras separarse de Rodrigo de Paul, aseguran que Tini Stoessel estaría saliendo con un modelo

La semana pasada, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaban su separación luego de varios rumores de crisis. Y en las últimas horas, aparecieron versiones que vinculan a la cantante con un modelo español.

Según compartió Pochi de Gossipeame, Tini habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estadía en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, comentó ella y mostró varias fotos.

“Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, indicó también la panelista de Entrometidos sobre la costumbre que supuestamente tiene Stoessel.

Y luego Pochi explicó: “A mi me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esa manera, la mirada pasó a estar en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, señaló la influencer y compartió una foto del joven en cuestión con el que habría estado Tini.