Se conoció cuánto cobra Tomás Holder de Gran Hermano 2022 por una historia en Instagram

Embed

Según contaron esta tarde en Intrusos (América TV), Holder debe cumplir con ciertas entrevistas pautadas por sus contrato con Telefe, pero la realidad es que él quiere enfocarse de lleno a sus redes sociales.

De hecho, Maite Peñoñori contó que el ex GH apuesta a capitalizar al máximo su Instagram. "Antes un posteo en sus historias lo cobraba 20 mil pesos, ahora pide 150 mil", comentó la periodista.

Algunos aseguran que Holder podría volver a ingresar a la casa, en caso de darse un repechaje. El joven, en tanto, se muestra tranquilo luego de su corta experiencia en el juego y afirma que, por el momento, no tienen intenciones de participar una vez más.

Tomás Holder

Tomás Holder frenó una entrevista con Georgina Barbarossa y se quiso ir del estudio en vivo

Tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder empezó a dar su raid de entrevistas. El influencer rosarino de 21 años pasó por varios programas, y esta mañana estuvo finalmente en A la Barbarossa, el ciclo de Georgina Barbarossa por Telefe.

La nota iba bien, incluso había salido su novia por teléfono, cuando la conductora le preguntó por la madre y el ex participante del reality escuchó comentarios incómodos de la gente que estaba en el estudio y quiso abandonar en vivo el estudio.

"Quizá estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo", pidió Holder ante la mirada de asombro de Georgina que le preguntó: "¿Estás incómodo?".

"Sí, me estoy sintiendo incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa. Recién escuché 'en 3 meses se pelean', cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto", contestó el joven.

Mientras la conductora intentaba hacer que se quede, tocándole la rodilla, Holder insistió: "Te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias...".

"No te vayas, no te vayas, un segundito", pidió Barbarossa, pero a Holder no le importó: "Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo. ¿Me sacan esto? (por el micrófono)".

"Esperame un segundito, tengo que decir una cosa, tengo que decir una publicidad", pidió Georgina, pero desistió de eso y anunció una tanda para solucionar el problema: "Vamos al corte y enseguidita volvemos".